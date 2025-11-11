「家事にも給料払ってよ！」と主張する妻 夫の反応は？
大反響を呼んだ漫画『家事にも給料がほしい』は、日々の家事や育児に追われながらも報われないと感じる、すべての妻たちの本音を抉り出す物語です。
主人公の美紅（みく）は、妊娠出産で仕事を辞めて、そのまま働く意欲が失せているのですが…。
子どもが小学生になったので、働いてほしいという夫・明彦ですがー。
夫は家事分担するから働いてほしいと言います。
そんな夫に納得いかない美紅はママ会でー…。専業主婦が毎日家事に費やしているであろう時間を、市場の時給に当てはめて試算したら30万に相当するかもというママ友の雑談を聞いて、勘違いを深めていく美紅は
「家事にも給料を払ってほしい！」と夫に要求するという極端な行動にでます。
「家事の価値とは？」「夫婦の協力とは？」現代の夫婦が直面する、デリケートな問題。妻・美紅の主張は、自己中心的な暴走なのか？ それとも、現代社会が無視してきた真実なのでしょうか。
追い込まれた夫婦が辿り着く結末とは？ ぜひ、確かめてみてください。
＞＞【まんが】家事にも給料がほしい
(ウーマンエキサイト編集部)
主人公の美紅（みく）は、妊娠出産で仕事を辞めて、そのまま働く意欲が失せているのですが…。
子どもが小学生になったので、働いてほしいという夫・明彦ですがー。
夫は家事分担するから働いてほしいと言います。
そんな夫に納得いかない美紅はママ会でー…。専業主婦が毎日家事に費やしているであろう時間を、市場の時給に当てはめて試算したら30万に相当するかもというママ友の雑談を聞いて、勘違いを深めていく美紅は
「家事にも給料を払ってほしい！」と夫に要求するという極端な行動にでます。
「家事の価値とは？」「夫婦の協力とは？」現代の夫婦が直面する、デリケートな問題。妻・美紅の主張は、自己中心的な暴走なのか？ それとも、現代社会が無視してきた真実なのでしょうか。
追い込まれた夫婦が辿り着く結末とは？ ぜひ、確かめてみてください。
＞＞【まんが】家事にも給料がほしい
(ウーマンエキサイト編集部)