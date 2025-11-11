155.31　エンベロープ1%上限（10日間）
155.19　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
154.24　現値
153.77　10日移動平均
153.33　一目均衡表・転換線
152.70　21日移動平均
152.24　エンベロープ1%下限（10日間）
151.94　一目均衡表・基準線
150.22　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
149.04　一目均衡表・雲（上限）
148.77　一目均衡表・雲（下限）
148.73　100日移動平均
147.71　200日移動平均

154円台前半推移が鵜づいている。154円を割り込んだ場合、153.77の10日線がサポートとなりそう。