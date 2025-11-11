テクニカルポイント ドル円 10日線サポート
155.31 エンベロープ1%上限（10日間）
155.19 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
154.24 現値
153.77 10日移動平均
153.33 一目均衡表・転換線
152.70 21日移動平均
152.24 エンベロープ1%下限（10日間）
151.94 一目均衡表・基準線
150.22 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
149.04 一目均衡表・雲（上限）
148.77 一目均衡表・雲（下限）
148.73 100日移動平均
147.71 200日移動平均
154円台前半推移が鵜づいている。154円を割り込んだ場合、153.77の10日線がサポートとなりそう。
