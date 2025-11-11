サントリＢＦ、今期最終を6％下方修正

サントリー食品インターナショナル <2587> [東証Ｐ] が11月11日後場(13:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結最終利益は前年同期比9.5％減の753億円に減った。

併せて、通期の同利益を従来予想の900億円→845億円(前期は934億円)に6.1％下方修正し、減益率が3.7％減→9.6％減に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結最終利益も従来予想の488億円→433億円(前年同期は470億円)に11.3％減額し、一転して7.7％減益計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比6.9％減の342億円に減り、売上営業利益率は前年同期の12.7％→11.6％に低下した。



株探ニュース

