お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（49）が10日深夜放送の「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。テレビのチャンネル権は子どもたちにあると明かした。

ここ数年は自宅のテレビで野球観戦する機会が減っているという庄司。

それは家庭でのルールが原因で「うちの子供たちとのルールで、宿題やってからゲーム、テレビを見ましょうってことになってるんで。子供たちがやることを終わらなければ、テレビがつかないんですよ。仕事から帰ってきたから野球見るよって言っても、“ずるいじゃん。僕らは我慢してるのに”ってなる。だからやることが終わんない限り、テレビつけれない」。

スマートフォンで視聴する手もあるが「スマホもやることをやんないと見ちゃだめだよって言ってるんで。チャンネル権は子どもにあるから（野球の試合は）結果しか追えてない」という。

「Netflixだの地上派のバラエティーとかを見たがるんで。そうなると一緒に野球なんか見ないです。だから学校行ってる時に大谷さんの試合とかは見たりする」と話した。

庄司は2009年7月にタレント藤本美貴と結婚。12年3月に長男、15年8月に長女、20年1月に次女が誕生している。