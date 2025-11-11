13時の日経平均は209円高の5万1120円、ＳＢＧが80.22円押し上げ 13時の日経平均は209円高の5万1120円、ＳＢＧが80.22円押し上げ

11日13時現在の日経平均株価は前日比209.07円（0.41％）高の5万1120.83円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は569、値下がりは980、変わらずは59と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を80.22円押し上げている。次いでファストリ <9983>が39.31円、ソニーＧ <6758>が38.61円、東エレク <8035>が35.10円、中外薬 <4519>が27.48円と続く。



マイナス寄与度は104.29円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ディスコ <6146>が11.03円、ＴＤＫ <6762>が9.02円、フジクラ <5803>が5.85円、菱地所 <8802>が5.78円と続いている。



業種別では33業種中15業種が値上がり。1位は電気機器で、以下、空運、その他製品、医薬品と続く。値下がり上位には海運、陸運、鉄鋼が並んでいる。



※13時0分0秒時点



株探ニュース

