¥í¥Ã¥ÆµåÃÄ¸ø¼°¥Á¥¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡ÖM¡ùSplash¡ª¡ª¡×¤¬¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°½é³«ºÅ
¡¡ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Ï12·î21Æü¤ËÀéÍÕ»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹ËëÄ¥¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Û¡¼¥ë¤Ç¡ÖM¡ùSplash¡ª¡ª¡õMascot¡¡2025¡¡Fan¡¡Meeting¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¸ø¼°¥Á¥¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤ÎM¡ùSplash¡ª¡ª¤È¡¢µåÃÄ¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¥Þ¡¼¤¯¤ó¡¢¥ê¡¼¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢¥º¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ë¤è¤ë½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤äÆÃµ»ÈäÏª¡¢¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÃæ¿´¤Ë¡¢µå¾ì¤Ç¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤M¡ùSplash¡ª¡ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¿¤Á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡M¡ùSplash¡ª¡ª¥ê¡¼¥À¡¼YUKA¤Ï¡Öº£²ó½é¤á¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¥Á¡¼¥à¤Î¡È¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¡É¡ª¤¤¤Ä¤â¤Î¥À¥ó¥¹¥·¥ç¡¼¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤äÁÇ¤Î»Ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤³¤È¤ò¡¢º£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Þ¡¼¤¯¤ó¤Ï¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ª¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È¤ï¤¤¤ï¤¤³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò¤¹¤´¤»¤ë¤Î¤¬¡¢º£¤«¤é¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤À¤è¢öµå¾ì¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡É¤Î¤Ü¤¯¤¿¤Á¤Ë¡¢¤¼¤Ò²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤Í¡ª¡×¤ÈPR¤·¤¿¡£
¡¡¡ãM¡ùSplash¡ª¡ª¡õMascot¡¡2025¡¡Fan¡¡Meeting¡¡¾ÜºÙ¡ä
¡¡¡Ú³«ºÅÆü¡Û12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡Ú²ñ¾ì¡Û¥Û¥Æ¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹ËëÄ¥¡¡¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Û¡¼¥ë
¡¡¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û2025Ç¯M¡ùSplash¡ª¡ª¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Þ¡¼¤¯¤ó¡¢¥ê¡¼¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢¥º¡¼¤Á¤ã¤ó
¡¡¡Ú»þ´Ö¡Û³«¾ì:10»þ00Ê¬¡¢³«±é:11»þ00Ê¬¡¢½ª±é:12»þ30Ê¬
¡¡¡Ú²Á³Ê¡ÛSSÀÊ:22,000±ß¡¢SÀÊ:11,000±ß¡¢AÀÊ¡Ê1³¬¡Ë:6,600±ß¡¢BÀÊ¡Ê2³¬¡Ë:6,600±ß
¡¡¢¨SSÀÊ¤Ë¤Ï¡Ö¸ø±éÃæ¤Î»£±Æ²ÄÇ½¸¢Íø¡×¤È¡Ö¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤È¤Î¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¡×¡¢SÀÊ¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤È¤Î¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¡×¤ÎÆÃÅµÉÕ¤
¡¡¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡Û
¡¡¡¦TEAM26¡¡2025Ç¯ÅÙÍÎÁ²ñ°÷¡¡¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡ÊÃêÁª¡Ë:¿½¹þ´ü´Ö:11·î17Æü¡Ê·î¡Ë10»þ00Ê¬¡Á19Æü¡Ê¿å¡Ë22»þ00Ê¬¡¡ÅöÍîÈ¯É½:26Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¡¡¦°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡ÊÃêÁª¡Ë:¿½¹þ´ü´Ö:11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë10»þ00Ê¬¡Á28Æü¡Ê¶â¡Ë22»þ00Ê¬¡¡ÅöÍîÈ¯É½:12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡2¼¡ÈÎÇä¡ÊÀèÃå¡Ë
¡¡¢¨ÃêÁªÈÎÇä¤Ç»ÄÀÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¼Â»Ü:12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë10»þ00Ê¬¡Á19Æü¡Ê¶â¡Ë12»þ00Ê¬