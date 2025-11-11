女優の桜井日奈子さんが自身のインスタグラムを更新。美容栄養学の２つの資格を取得したことを報告しました。



桜井さんは「ビューティーフードアドバイザーならびにビューティーフードスペシャリストの資格を取りました」と綴り、修了証書と資格認定証書を手にした画像を投稿しました。







２つの資格は日本ビューティーヘルス協会が認定する資格です。ビューティーフードアドバイザーは美容栄養学・栄養学の基礎を習得し、日々の食生活に関して基本的な美容栄養学のアドバイスができる資格。ビューティーフードスペシャリストは、美容に関するあらゆる悩みに対応できる美容栄養学を習得し、高度な知識・技術・技能をもつスペシャリストの資格です。







桜井さんは、資格を取得しようとしたきっかけについて、「この仕事を始めてからずっと、美容に関する知識に興味があって、ふとマネージャーさんから資格を取ったらどうか薦められ、それを機にちゃんと勉強したら、すごく楽しくて。」と振り返りました。







そして資格を取得し、今後の抱負について「美と健康は地続きであることがよくわかりました。勉強したことを活かして、美を磨いていきたいと思います」と綴っています。

