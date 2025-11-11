彼氏に浮気されても、すぐに別れられない人もいるのではないでしょうか？ 別れたくても関係を続けてしまうと、どんどん抜け出せなくなると思います。そんなとき、親身になって話を聞いてくれる人が現れると心を奪われてしまうようで……。今回は、浮気され続けた女性が彼氏の弟と付き合うことになった話をご紹介いたします。

彼氏の弟のやさしさにキュン

「彼氏は浮気癖があって、これまでに数回は浮気されています。何度も別れようと思ったけど、彼氏は浮気がバレるとすごく謝ってくれて、最終的には私のところに戻ってくるのでそれでズルズルと関係が続いてしまって。

あるとき、彼氏の弟さんに会う機会があり、『うちの兄、浮気してますよね？』と言われました。どうやら弟さんは自分の兄の浮気癖を知っていたようで、私のことを気にかけてくれていたようです。弟さんは『すごくつらかったですよね』『兄のことだからなにかひどいことをしてるんじゃないかって……』と心配してくれて、不覚にもキュンとしてしまいました。それからも毎日のように話を聞いてくれて、いつしか彼氏よりも弟さんのことが好きになっていて……。私はようやく彼氏と別れる決意をし、弟さんと付き合うことになりました」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 彼氏の悩みを聞いてもらっているうちに、その人に惹かれてしまうことってありますよね。その相手が彼氏の弟だったのは想定外かもしれませんが、自分のことを大切に思ってくれる人と付き合うのが一番です。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。