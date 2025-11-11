「おいしい免疫ケア」に「イミューズ」も無料。健康を気にする人にも嬉しいコンビニ4社の″1つ買うと1つもらえる″まとめたよ《11月11日時点》

ローソン、セブン-イレブン、ミニストップ、ファミリーマートのコンビニ4社では、2025年11月11日から17日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。

11月11日時点で発表されているキャンペーン対象商品と引換商品をまとめました。

グミも無料に

ローソンでもらえる商品

ローソン各店では、さまざまな飲料がもらえます。

1つめの対象商品は、キリン「午後の紅茶」の「キャラメルティーラテ ホット」と「チャイティーラテ ホット」です。

どちらか1本を購入すると、「小岩井 Theココア ホット」（各400ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、UCC「ブラック無糖」（185g）と「コールドブリューブラック」（500ml）。

どちらか1本を購入すると、「ブラック無糖 黒の余韻」（375g）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、「炭火焼サラダチキン」の「てりやき」「旨辛」「旨塩」です。

いずれか1個を購入すると、キリン「おいしい免疫ケア」（100ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも11月18日から12月1日まで。

セブンでもらえる商品

セブン-イレブン各店でも、飲料がもらえます。

対象商品は、キリン「イミューズ グリーン」（500ml）。

1本購入すると、「イミューズ ヨーグルトテイスト」（500ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は11月18日から12月1日まで。

ミニストップでもらえる商品

ミニストップ各店でも、飲料がもらえます。

対象商品は、伊藤園「お〜いお茶 玄米茶」（600ml）です。

1本購入すると、「ホット お〜いお茶 玄米茶」（500ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は11月18日から12月1日まで。

ファミマでもらえる商品

ファミリーマート各店では、飲料とお菓子がもらえます。

対象商品は、キリン「イミューズ ヨーグルトテイスト」（500ml）。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は11月18日7時から24日まで。

また、ファミリーマートでは、アプリ「ファミペイ」のバーコードをスキャンしてファミペイ払いで購入するともらえるキャンペーンも開催しています。

対象商品は、ノーベル「ペタグーグミ」の「グレープ味」「ソーダ味」です。

どちらか1個を購入すると、「ペタグーグミ」の「グレープ味」「ソーダ味」、「キラふわグミグレープ味」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は11月18日から24日まで。

コンビニ各社で実施している「1個買うと1個もらえる」キャンペーン。今週は健康を気にする人にうれしい飲料などがお得になっています。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ