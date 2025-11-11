【景虎君はもどれない】 11月11日連載開始

【拡大画像へ】

新潮社は、「サメガール」や「くりことびより」の雪本愁二氏の新感覚羞恥系TSコメディ「景虎君はもどれない」を、11月11日より同社のWebサイト「くらげバンチ」にて連載を開始した。

【あらすじ】

喧嘩では無敗の高校生・藤原 景虎は、”学校一の硬派” を自負する男の子。

しかし、そんな彼はある日、不幸な ”交通事故” に遭ってしまう――。

事故から目を覚ますと、奇妙なことに周りには一切 事故の起きた形跡がない。不信に思う景虎くんだったが、ふと、ある違和感に気づく――。

なんと……景虎くんは ”女の子” になっていたのだ！

理解不能なできごとに激しく動揺する景虎くんだったが、そこに、たたみかけるように、予想外な ”来訪者” がやってきて――！？

”硬派” と ”かわいい” で揺れる♪

ちょっぴりエッチな新感覚ドタバタTSコメディ ここに開幕！