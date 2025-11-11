雪本愁二氏が描く新感覚羞恥系TSコメディ「景虎君はもどれない」がくらげバンチで連載開始
喧嘩では無敗の高校生・藤原 景虎は、”学校一の硬派” を自負する男の子。
”硬派” と ”かわいい” で揺れる♪
新潮社は、「サメガール」や「くりことびより」の雪本愁二氏の新感覚羞恥系TSコメディ「景虎君はもどれない」を、11月11日より同社のWebサイト「くらげバンチ」にて連載を開始した。【あらすじ】
しかし、そんな彼はある日、不幸な ”交通事故” に遭ってしまう――。
事故から目を覚ますと、奇妙なことに周りには一切 事故の起きた形跡がない。不信に思う景虎くんだったが、ふと、ある違和感に気づく――。
なんと……景虎くんは ”女の子” になっていたのだ！
理解不能なできごとに激しく動揺する景虎くんだったが、そこに、たたみかけるように、予想外な ”来訪者” がやってきて――！？
ちょっぴりエッチな新感覚ドタバタTSコメディ ここに開幕！
＼『景虎君はもどれない』連載開始‼️🎊／- 『景虎君はもどれない』公式《11/11(火)～くらげバンチにて連載スタート！🛸》 (@kagetora_re) November 11, 2025
自称 " 硬派 " な男の子 ➡️ " かわいい " 女の子
になってしまった景虎くん🛸
ドタバタでちょっぴりエッチな羞恥系TSコメディ
ついに開幕です♪✨✨
▼第1話はこちら！https://t.co/lE99T1P1CM pic.twitter.com/iXzZCM4tui