BTSのRM（アールエム）が自身のInstagramを更新。東京旅行の様子を公開した。

■BTS RMが東京で充実のプライベートタイム

本投稿でRMは、計14枚の写真をアップ。まずは亀有のJR常磐線高架下スペースに位置する「SKAC（SKWAT KAMEARI ART CENTRE）」を訪れた姿を披露した。手には“R/ M”と自身の名前と同じ文字が記された本を持っている。このほか、目黒の日本民藝館（5枚目）や、渋谷のワタリウム美術館で開催中の「オスジェメオス＋バリー・マッギー One More 展」（9・10枚目）、さらに国立新美術館の『時代のプリズム：日本で生まれた美術表現 1989-2010』（7・11・12枚目）などを巡り、日本滞在中も変わらずアートへの関心をのぞかせた。

永田町の喫茶店ではジャムトーストとコーヒーを味わい（4枚目）、バーでグラスを傾ける姿（6枚目）や、カウンター席で日本食を堪能する横顔（13枚目）も。最後はストライプシャツ姿での自撮りショットで締めくくられており、リラックスした笑顔からは東京で充実した時間を過ごしたことが伝わってくる。

SNSでは「たくさん日本に来てくれて嬉しい」「こんなに自然な感じで過ごせていたんだ」「東京でのんびり過ごしてくれたと思うだけで幸せ」「東京観光のセンス良すぎる」「最後の笑顔かわいい」「来年から忙しくなるだろうし、みんなゆっくり過ごせているといいな」など、温かな反応が寄せられている。

■10月には家族と京都を訪れたBTS・RM

なおRMは10月にも、家族と京都を訪れた際の様子をInstagramで公開しており、大きな話題となっていた。

