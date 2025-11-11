【時短煮もの】キムチがさばのくせをうまみに変える！「さばとじゃがいものキムチみそ煮」
寒くなってくると食べたくなるのが煮もの。でも、材料を煮込むのに時間がかかるから、忙しい日には作れないのよね、とお嘆きのみなさん。煮込み時間をぐっと短縮できる、ちょっとしたテクをお教えしましょう！ キムチのうまみが中までしみこんだ、さばとじゃがいもの時短煮ものをご紹介します。
教えてくれたのは…
料理研究家。「おいしくて作りやすい家庭料理」をモットーとし、身近な素材に一工夫を加えた絶品レシピが、幅広い層に人気。書籍や雑誌、テレビなどさまざまな媒体で活躍。
■さばとじゃがいものキムチみそ煮
さばに切り目を入れると煮汁がしみこみやすく
【材料・2人分】＊1人分310kcal／塩分3.2g
・さば(半身)・・・1枚（約180g）
・じゃがいも ・・・2個（約300g）
・白菜キムチ・・・ 100g
■Ａ
└みそ、しょうゆ・・・ 各大さじ1/2
└みりん ・・・大さじ1
└水 ・・・1と1/4カップ
塩 ごま油
【作り方】
1．じゃがいもは2cm厚さの半月切りにしてさっと水にさらし、水けをきる。耐熱皿に重ならないように並べ、水大さじ1、塩少々をふる。ラップをかけて600Wで4分レンチンし、水けをきる。
2．キムチは1cm四方くらいに刻む。さばは長さを半分に切り、皮目に十字に切り目を入れる。
3．フライパンにＡを入れて混ぜ、じゃがいもを加えて中火で熱する。煮立ったら、さばを皮目を上にして加え、キムチを散らす。再び煮立ったらふたをして弱めの中火にし、約7分煮る。
4．強火にしてごま油少々を回し入れ、さっと煮からめる。
＊ ＊ ＊
かたいじゃがいもは煮る前に塩をふってレンチンしておくと、加熱時間が短縮できるだけでなく、塩の脱水効果で煮汁もしみこみやすくなります。味もしっかり決まるので、ぜひユニークなキムチ×さばとの組み合わせを楽しんでくださいね！
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
レシピ考案／市瀬悦子 撮影／難波雄史 スタイリング／阿部まゆこ 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子
文＝高梨奈々