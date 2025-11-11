＆TEAM（エンティーム）の公式SNSが更新され、メンバーのEJ（ウィジュ）がイベントに登場した際のオフショットを披露。EJのスタイルの良さが映える上品なコーディネートに注目が集まっている。

■＆TEAMのリーダーEJ、ロングコートをさらりと着こなす

EJは韓国で11月10日、スコットランドのニットブランド・BARRIE（バリー）がMACKINTOSH（マッキントッシュ）とのコラボレーションで誕生させたカプセルコレクションの発売イベントに参加。袖部分がピンクに切り替わったグレーのニットに上品なパンツ、そしてロングコートを合わせたコーディネートで登場した。

普段はリーダーとして、穏やかにグループをまとめているEJ。184cmの長身を生かし、ロングコートをさらっと着こなしている。まるで貴公子のような上品で爽やかな魅力を放った。

SNSでは「ロングコート似合っててかっこいい！」「どこの貴公子かと思ったらウィジュだった」「ビジュもスタイリングも全部完璧」「キラキラ王子様ウィジュ…」「とんでもない癒し」「モデルのようなスタイル」「異次元スタイルを活かしたお仕事どんどん増えてて最高」と反響を集めている。

■ITZY、WINNER、TREASUREらもBARRIEイベントに参加

なお会場にはEJのほか、ITZY（イッチ）、WINNER（ウィナー）のYOON（ユン）とJINU（ジヌ）、TREASURE（トレジャー）のYOSHI（ヨシ）、KickFlipのKyehoon（ゲフン）とMinje（ミンジェ）、HITGS（ヒッジス）も姿を見せていた。