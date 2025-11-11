ふたをして蒸し焼き →仕上がりの「スペイン風もやしオムレツ」
【写真を見る】財布の紐をしめたいなと思ったら！「もやしの卵チヂミ」
いつでもお安く売ってくれていて、かさ増しなどにも役に立つ家庭の救世主・もやし。
和洋中どんなアレンジにもぴったりなので、ボリューム満点のメインおかずから副菜、作り置きまで幅広く対応してくれる万能食材ですよね。
そんなもやしを使った、レパートリーが増えること間違いなしのレシピをご紹介します！
■ふたをしてふんわり蒸し焼きに
1人分：132kcal
塩分：1.0g
■【材料（2人分）】
もやし…1/2袋（約125g）
卵…2個
洋風スープの素（顆粒）…小さじ1/4
塩
バター
トマトケチャップ
■【作り方】
1 ボウルに卵を溶きほぐし、スープの素、塩少々、もやしを加えて混ぜる。
2 直径20cmのフライパンにバター10gを中火で溶かし、1を流し入れる。ふたをして約1分30秒、こんがり焼き色がつくまで焼いて裏返し、ふたをして約1分30秒焼く。
3 6等分に切って器に盛り、ケチャップ大1を添える。
料理／外処佳絵、撮影／木村 拓
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。
・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。
・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのもやし100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのもやし100レシピ』