スペイン風もやしオムレツ（料理・外処佳絵、撮影・木村 拓）


【写真を見る】財布の紐をしめたいなと思ったら！「もやしの卵チヂミ」

いつでもお安く売ってくれていて、かさ増しなどにも役に立つ家庭の救世主・もやし。

和洋中どんなアレンジにもぴったりなので、ボリューム満点のメインおかずから副菜、作り置きまで幅広く対応してくれる万能食材ですよね。

そんなもやしを使った、レパートリーが増えること間違いなしのレシピをご紹介します！

■ふたをしてふんわり蒸し焼きに

スペイン風もやしオムレツ

ふたをしてふんわり蒸し焼きに


1人分：132kcal

塩分：1.0g

■【材料（2人分）】

もやし…1/2袋（約125g）

卵…2個

洋風スープの素（顆粒）…小さじ1/4



バター

トマトケチャップ

■【作り方】

1　ボウルに卵を溶きほぐし、スープの素、塩少々、もやしを加えて混ぜる。

2　直径20cmのフライパンにバター10gを中火で溶かし、1を流し入れる。ふたをして約1分30秒、こんがり焼き色がつくまで焼いて裏返し、ふたをして約1分30秒焼く。

3　6等分に切って器に盛り、ケチャップ大1を添える。

料理／外処佳絵、撮影／木村 拓

■レシピを参考にするときは

・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。

・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。

・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。

・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。

※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのもやし100レシピ』から一部抜粋・編集しました。

編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのもやし100レシピ』