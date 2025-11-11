吉田 優利の賞金ランキング（11月10日更新）は68位、世界ランキング（11月11日更新）は100位外となっている。

ランキング全15項目の順位は以下の通り

賞金ランキング（11月10日更新）　
68位
$407,195

世界ランキング（11月11日更新）
100位外

ドライビングディスタンス（11月10日更新）
126位
249.650

パーオン率（11月10日更新）
95位
68.50

サンドセーブ率（11月10日更新）
55位
46.46

合計バーディー数（11月10日更新）
24位
277

出場大会数（11月10日更新）
7位タイ
24

トップ10回数（11月10日更新）
69位タイ
1

CMEグループ・ツアー選手権 ポイント（11月10日更新）
70位
390.291

生涯獲得賞金額（11月11日更新）
200位外

フェアウェイキープ率（11月10日更新）
20位
77.10

平均パット数（11月10日更新）
48位
29.600

合計イーグル数（11月10日更新）
23位タイ
7

平均スコア（11月10日更新）
57位　
71.350

アンダーパーラウンド率（11月10日更新）
25位タイ
51.25