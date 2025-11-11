吉田 優利の「ランキング」は？全15項目一覧 2025年11月11日（火） 米国女子
吉田 優利の賞金ランキング（11月10日更新）は68位、世界ランキング（11月11日更新）は100位外となっている。
ランキング全15項目の順位は以下の通り
賞金ランキング（11月10日更新）
68位
$407,195
世界ランキング（11月11日更新）
100位外
ドライビングディスタンス（11月10日更新）
126位
249.650
パーオン率（11月10日更新）
95位
68.50
サンドセーブ率（11月10日更新）
55位
46.46
合計バーディー数（11月10日更新）
24位
277
出場大会数（11月10日更新）
7位タイ
24
トップ10回数（11月10日更新）
69位タイ
1
CMEグループ・ツアー選手権 ポイント（11月10日更新）
70位
390.291
生涯獲得賞金額（11月11日更新）
200位外
フェアウェイキープ率（11月10日更新）
20位
77.10
平均パット数（11月10日更新）
48位
29.600
合計イーグル数（11月10日更新）
23位タイ
7
平均スコア（11月10日更新）
57位
71.350
アンダーパーラウンド率（11月10日更新）
25位タイ
51.25