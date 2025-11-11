『うたコン』プレイバック紅白SP！白組司会を3度務めた古舘伊知郎がスタジオ生出演

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

11月18日放送の『うたコン』は特別編。NHKのスタジオから、『紅白歌合戦』の映像が貴重なトークとともにたっぷりと届けられる。

■当時を振り返った貴重なエピソードが満載！

ゲストには、白組司会を3度務めた古舘伊知郎がスタジオ生出演、思い出のシーンや当時の舞台裏について語る。

また、第45回・第46回で紅組司会を務めた上沼恵美子がVTRで出演し、古舘伊知郎と繰り広げた舌戦を振り返る他、2025年の『紅白』で司会を務める有吉弘行もVTRで出演し、思い出のシーンや意気込みを語る。

さらに、スタジオには石川さゆりと坂本冬美が登場。ふたりの代表曲を手掛け、2025年で生誕80年を迎えた作曲家・三木たかしを特集する。

ジャンルを超えて生み出した名曲の数々を振り返るとともに、2025年で没後30年を迎えたテレサ・テンの「時の流れに身をまかせ」をノーカットで放送。

石川さゆりは「風の盆恋歌」、坂本冬美は「夜桜お七」を『紅白』映像で振り返り、三木たかしとの貴重なエピソードを語る。

■番組情報

NHK『うたコン』

11/18（火）19:57～20:42

※NHK ONE（新NHKプラス）同時配信／見逃し番組配信（放送後1週間）あり

※NHKホールから生放送

司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー

出演：石川さゆり、坂本冬美、古舘伊知郎

VTR出演：有吉弘行、上沼恵美子

■関連リンク

『うたコン』番組サイト

https://www.nhk.jp/g/ts/1J9MXY5QX2/