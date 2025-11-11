17LIVE、赤倉温泉スキー場PRモデルを決めるオーディションイベント開催
ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、赤倉温泉スキー場のPRモデルを務めるイチナナライバーを決定する第2弾オーディションイベント『ゲレンデガール2026 〜赤倉温泉スキー場 公認PRモデルになろう〜』を、10日より開催している。
『ゲレンデガール2026 〜赤倉温泉スキー場 公認PRモデルになろう〜』
○合計10名のライバーにプライズ
『ゲレンデガール2026 〜赤倉温泉スキー場公認PRモデルになろう〜』は、「17LIVE」で活動中のライバー、もしくは活動予定の女性であれば、誰でも参加が可能。
上位に入賞したライバーの中から、見事最終オーディションで選ばれた合計10名のライバーには、渋谷駅での看板掲載権や赤倉温泉スキー場施設周辺でのポスター掲載、同スキー場のシーズン利用券などが贈呈される。
【編集部MEMO】
｢17LIVE(イチナナ)」は、日本最大級のライブ配信アプリ。すでにライブ配信を行っているライバーや、まだライブ配信を行ったことがない人に対して、ライブ配信を楽しんでもらいたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催している。
