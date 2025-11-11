三井化学、上期最終は65％減益で着地、株式分割に伴い配当予想を修正

三井化学 <4183> [東証Ｐ] が11月11日後場(13:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益は前年同期比64.7％減の78.4億円に大きく落ち込み、通期計画の550億円に対する進捗率は14.3％にとどまり、5年平均の49.9％も下回った。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益は前年同期比4.7倍の471億円に急拡大する計算になる。



同時に、12月31日割当の1→2の株式分割に伴い、年間配当を従来計画の150円→112.5円(株式分割前換算では150円)に修正したが、実質配当は変わらない。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結最終利益は前年同期比63.9％増の71.1億円に拡大したが、売上営業利益率は前年同期の4.3％→3.8％に悪化した。



株探ニュース

