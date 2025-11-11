Image: Mijansk786 / Shutterstock.com

中国のチャットボット大手「DeepSeek」の主要研究者のうち少なくとも1人が、米国の多くのAI著名人と同様に、AIが世界に害を及ぼすのではないかと懸念していると表明しました。

OpenAIのサム・アルトマン氏は、「AIはおそらく世界の終わりをもたらすかもしれないが、その間に素晴らしい会社が生まれるだろう」といった発言で将来の投資を煽っていますが、米国と異なり、中国では国家が強い権限でテックを規制しています。

背景としては、今年初め、浙江省杭州市に拠点を置くヘッジファンドのあまり知られていなかったAI部門であるDeepSeekが突如として脚光を浴び、テック界の聖杯ともいえる自前の最先端大規模言語モデル「DeepSeek-R1」を手にしたことが挙げられます。

研究員の本音

ブレイク後、DeepSeekのチームは年の大半で多くを語りませんでしたが、上級研究員の陳徳立（チェン・デリ）氏がついに、彼らの取り組みが社会にとって良いのか悪いのかという沈黙を破りました。「技術そのものには非常に前向きですが、社会に与えうる影響は否定的に見ています」と、陳氏は政府主催の世界インターネット会議（烏鎮）で登壇して語りました。

1月当時の陳氏は上機嫌で、「言葉にできない」と投稿し、自社の低コストモデルが天文学的なベンチマーク順位を獲得したことは「夢のようだ」と述べていました。その後2月には、創業者の梁文峰氏がテレビ中継の座談会で習近平国家主席と面会。以降、ロイターが指摘するように、陳氏が世界インターネット会議で沈鬱な登場をするまで、同社から公の場での発言はありませんでした。

AIの影と国家戦略

陳氏によれば、AIは今後10年で十分に高性能になり、人々が置き換えられることで雇用を脅かすといいます。しかし、人類の破局を回避するために、AI企業には果たすべき役割も。

「社会は巨大な難題に直面しかねません。ですから、その時こそテック企業は『防衛者』の役割を担う必要があります」

現実的には、米国企業は陳氏の言う「防衛者」として想定されていないでしょう。同社は中国国内の他企業との結びつきが強く、R1モデルが今年初めに公開されて以来、多くの企業がこぞってDeepSeekのAI製品を自社に統合してきました。これは外国に頼らず、AIで最先端の成果を上げる「アルゴリズム主権」計画。要はDeepSeek中心の構想の一環のようです。

約1カ月前、DeepSeekはLLMの「実験的」バージョンを公開しましたが、注目点は効率化や新機能というより、NVIDIAのCUDA APIに代わる選択肢を打ち出し、中国製GPUをサポートした点でした。

また、約1週間ほど前、習主席は2025年のアジア太平洋経済協力会議の場で、AIを統治する世界的な機関が必要だと述べ、その国際機関はAIを「国際社会の公共財」とするために資すると語りました。しかし、DeepSeek自身の代表者は、AIは社会にとって潜在的な危険となりうるため、テック業界はその緩和に向けて統一的なアプローチを見いだすべきだと発言しています。

米国のAI長者がこうしたことを口にする場合は、たいてい大げさな売り文句に過ぎないでしょうが、陳氏の発言は、まるでテック業界のハッタリというより、文字通り「党の方針」のように聞こえます。