中江有里、懐かしの“ポッキー四姉妹”写真公開に反響 「旅のお供に買ってしまう」とも明かす「懐かしすぎる」「一番右の人、阪神ファンっぽい」
俳優・作家・歌手の中江有里（51）が11日、自身のインスタグラムを更新。懐かしの“四姉妹”ショットを投稿した。
中江は「大阪出張。旅のお供に買ってしまう。1966年（昭和41年）から販売しているロングセラー商品。11月11日はポッキー＆プリッツの日です。#ポッキー四姉妹」とのコメントとともに、ポッキーのパッケージ写真と、自身も登場している「ポッキー四姉妹」の写真をアップした。
この投稿にファンからは「懐かしすぎる 憧れの4姉妹でした」「右端の方、ぶち抜いて美人ですね」「なんとなくだけど一番右の人、阪神ファンっぽい」「うわ!?懐かしいポッキー4姉妹だ」「皆さん可愛い 美しい ポッキー食べたくなった！有里さんのせいだw」「有里さん変わらず美しいです」などの反響が寄せられている。
中江は1993年に放送されたCM『ポッキー四姉妹物語』で長女・清水美砂、次女・牧瀬里穂、四女・今村雅美（現在は芸能界引退）と共に三女・小暮こなみ役を演じ話題となった。
