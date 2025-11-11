デコピンが大谷翔平選手と共にトレーニングに励みました。

MLB公式SNSが日本時間11日、グラウンドに現れた大谷選手の動画を投稿。その後ろにはデコピンの姿も。大谷選手が軽くジョギングを始めるとトコトコと後ろを同じようなスピードでついていきます。広いグラウンドなので走り放題ではありますが、ここは主人のトレーニングに合わせ速度を調整していました。

大谷選手はときおり振り向き、デコピンを気にするそぶりもみせました。

昨季のオフの日にも大谷選手は真美子さんとデコピンと一緒にドジャースの施設を訪れます。その際は休養だったのか私服姿の大谷選手がボールを投げたりし、デコピンはおおはしゃぎ。さらに、山本由伸投手の愛犬とも顔合わせし、力いっぱい走り回っていました。

大谷選手とのトレーニングの様子にSNSでは「一緒にトレーニングするデコちゃんがかわいすぎます」「こんなに癒やされる、幸せな気持ちにさせてくれる練習風景ある?!っていうすばらしさです」「大谷選手のスピードに合わせてるデコちゃんがすごい」とコメントが寄せられました。