【ZARA新作】が40・50代にドンピシャ！ おしゃれに体型カバー♡「バルーンパンツ」

脚のラインを拾いやすい細めのパンツは苦手……。そんなミドル世代には、さり気なく体型をカバーしつつおしゃれ見えも狙える「バルーンパンツ」がおすすめ。大人のデイリーコーデに取り入れるなら、【ZARA（ザラ）】の新作が狙い目かも。ミドル世代に似合う上品な素材感や色味で、ワンランク上のコーデに仕上がりそう。リラックス感もトレンド感も備わったパンツは、秋冬の1軍になる予感です。

光沢のあるサテン調素材で上品見え

【ZARA】「サテン調バルーンパンツ」\5,990（税込）

サテン調のなめらかな光沢が、高級感を漂わせるパンツ。裾部分のゴムによって、ぽわんと自然な丸みを演出。ゆったりとしたシルエットと落ち感のある素材で、体型カバーも期待できます。リュクスなムードを漂わせつつ、コーデを引き締めてくれる黒のパンツは、ミドル世代のデイリーカジュアルで大活躍しそうです。

定番デニムはシルエットで差をつけて

【ZARA】「ZW コレクション バルーン ハイウエストフロッキー加工ジーンズ」\10,990（税込）

世界的トレンドとして注目を集めているデニムアイテム。ワードローブの鮮度アップを狙うなら、こんなジーンズがおすすめ。脚のラインを拾いにくい緩やかなカーブシルエットがポイントです。ハイウエストタイプなので、トップスをインすればスタイルアップも狙えそう。フロッキー加工が施されているため起毛感があり、穿くだけでシーズンムードを高めてくれるはず。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

writer：Emika.M