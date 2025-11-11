大原優乃、胸元ざっくりドレス姿に熱視線「上品で可愛い」「大人の色気」
【モデルプレス＝2025/11/11】女優の大原優乃が11月9日、自身のInstagramを更新。胸元が大胆に開いたパンツドレス姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】26歳女優「大人の色気」胸元ざっくりドレス姿
大原は「映画『天文館探偵物語』完成披露試写会、ありがとうございました」とつづり、都内で行われた映画「天文館探偵物語」（11月21日公開）完成披露試写会舞台あいさつに登壇した姿を披露。美しいデコルテが映える胸元がざっくりと開いた白のパンツドレス姿を公開している。
この投稿には「華やかで素敵」「上品で可愛い」「大人っぽい雰囲気が良い」「スタイル良すぎ」「大人の色気」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆大原優乃、白のパンツドレスで胸元ざっくり
◆大原優乃のドレス姿に反響
