田丸麻紀、息子2人のパジャマ姿＆広々ベッドルーム披露「ホテルみたい」「お洒落」の声
【モデルプレス＝2025/11/11】モデルで女優の田丸麻紀が11月10日、自身のInstagramを更新。2人の息子のパジャマ姿を投稿し、話題になっている。
【写真】47歳2児の母モデル「ホテルみたい」広々ベッドルーム＆息子2人公開
田丸は、息子たちのフェンシングの試合があったことを報告した投稿で「就寝時には彼らの大好きなミスタービーン大先生に笑いをもらいながら入眠」とつづり、広々としたベッドルームの写真を公開。それぞれブラウンとグレーのパジャマを着て、ベッドの上でくつろぐ息子たちの姿を収めている。
この投稿に「リラックスタイム素敵」「ベッドが広くてゆったりできそう」「ホテルみたい」「お洒落」「ままお疲れ様」「お兄ちゃん思いの弟君」「フェンシングに打ち込む姿カッコいい」などとコメントが寄せられている。
田丸は2012年9月、6歳上の一般男性と結婚。2014年8月に第1子長男、2018年7月に第2子次男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
