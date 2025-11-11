お笑いコンビ・納言が10日、コンビのYouTubeチャンネルを更新。薄幸（すすき・みゆき＝32）が自身17年ぶりの黒髪にヘアチェンジした姿を披露した。



【写真】17年ぶりに黒髪にした薄幸 やさぐれ感ゼロ！むしろ清純派

茶髪に革ジャン姿でおなじみの幸だが、この日は黒髪ストレートで動画に登場。「こんにちは、納言の幸です」とあいさつしたが、撮影スタッフに「『こんにちは』じゃなくて…どなたですか？（笑）」と聞かれる変貌っぷりを見せた。



地毛だというツヤ髪を披露した幸は「茶髪でも『髪きれい』って言われてたけど、黒にしたらいちだんと質の良さが際立ちました」と自画自賛。「私は正直、茶髪の方が好き」だというが「仕事の関係で黒にしましたんで」と明かした。



何も知らない相方・安部紀克（33）も現場に現れるやいなや「あら、ちょっと…お嬢さん、どうしちゃったんですか」と仰天。「なんか見慣れないですね、すっかり清楚（せいそ）な感じになっちゃって」と腕組みしつつも、「お似合いじゃないですか」と褒めていた。



コメント欄も「美人が際立ちます～めちゃ良い感じ」「やさぐれ感がなくなって、きれいな清楚お姉さんになってなんか照れる」「良い。とても良い。清純派」「似合ってます！」「本人うれしくないかもしれないけど、黒髪めちゃくちゃええやん！」と好評の声であふれた。



（よろず～ニュース編集部）