ロッテ（東京都新宿区）が、「白いチョコパイプレミアム」を11月11日から期間限定で発売。同商品は、2022年から4年連続で発売。今年は、トップパティシエたちからもらった助言をもとに、まるでケーキのような『ご褒美感』を目指して、品質をブラッシュアップ。

【写真】どう“進化”？ 断面図で詳しく解説したのがコレです！

北海道生クリーム入りのミルククリームやホワイトチョコレート、酸味を効かせたイチゴとラズベリーのダブルベリーソースが一体となって、ケーキのような“ご褒美気分”が楽しめます。

心地よいくちどけのケーキは卵感とバニラ感を感じられるように改良し、イチゴとラズベリーのダブルベリーソースには隠し味に赤ワインビネガーを使用し、すっきりとしたくちどけを実現しています。

担当者は「常温販売のお菓子の枠を超えて、さらに品質的価値を高めるため、生ケーキ作りのプロの視点をどうしても取り入れたいと思いました。そしてトップパティシエの皆さまから新たな知見と発想をこの度いただき、昨年を超える魅力的な商品ができました」と話し、「より多くのお客様にこの味わいお楽しみいただき、上質なひとときをお過ごしいただければ幸いですとアピールしています。

想定小売価格は518円（税込み）です。