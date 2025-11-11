三代目 Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳの岩田剛典（３６）が１１日、都内で行われたスキンケアブランド「ＤＩＳＭ」の新ブランドアンバサダー＆新ＣＭ発表会に出席した。

岩田はＣＭ撮影中に洗顔料や美顔器に触れてきたとあって、美顔姿で登壇した。アンバサダーとなり「本当に光栄だなと思っております。日頃から表舞台に立つ立場としてスキンケアは気をつけるようにしています。女性だけでなく男性もスキンケアを楽しむ時代。男性陣ももっともっと楽しんでもらえる時代にしたい」とＰＲした。

新ＣＭではＤＩＳＭラボの研究員となり白衣姿で「天才だ」と口癖で言うコミカルなキャラ。自分の周りで天才だと思う人はというお題についてフリップに「世界」と記載。ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳの世界を推した。「彼はダンスの天才だと思いますよ。努力の天才でもあるんですけど、生まれ持ったリズム感というか、ダンスの申し子的な、努力してもたどり着けないような彼のオリジナリティーがあるなと思います」と明かした。

もし、開発者だったら新商品にしたいものはと聞かれると「セリフが一瞬で覚えられる商品。少しでも楽になるような暗記パンをＤＩＳＭで開発していただきたい」と答えた。