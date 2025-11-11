

きらびやかなカジノと歴史的な街並みが共存する観光都市マカオ。

だがネオンに彩られた街並みの裏では、正体不明のサイバー犯罪集団が暗躍。巧みな変装技術と、高度なハッキング技術を武器に、警察のAI監視システムを嘲笑うかのように犯行を重ねていた。

そんな彼らになす術もなく、八方塞がりとなっていた警察の最後の切り札となったのは、すでに現役を引退していた元警察官のアナログな捜査手法だった――。

ハリウッドでも活躍する“アクション映画界の至宝”ジャッキー・チェンの最新作となる映画『シャドウズ・エッジ』が12月12日より全国公開される。

中国では今年8月に劇場公開され、公開2週目から4週連続でナンバーワンを記録。わずか1カ月で12億元（約250億円）を突破するメガヒットを記録するなど、中国の夏興行を牽引する大ヒット作となった。

ジャッキー・チェンが元警官役を演じる

ジャッキーが演じるのは、元マカオ警察・伝説の追跡エキスパートで、現在はすでに定年退職し、穏やかな隠居生活を送っていたホワン・ダージョン（黄徳忠）。

射撃、尾行、潜入捜査、情報収集に精通し、麻薬密売や臓器売買組織にも潜入した経験もあるエキスパートだが、監視ネットワークとAIの登場で捜査現場の最前線はすっかり様変わり。現場の警察官からは「化石を招いて何になる？」という辛辣な声も。

だが、長年の経験に裏打ちされた観察眼をもとに、監視カメラの映像から変装した犯人グループを特定。さらに犯人グループと、1980年代に暗躍した“影”と呼ばれる指名手配犯との関連性を見出すなど、捜査を一歩すつ前進させるホワンの手腕に現場の警察官たちも驚くことしきりだった。



香港映画界を代表するレジェンド、ジャッキー・チェンとレオン・カーフェイが共演するのは『THE MYTH／神話』以来、約20年ぶりのこととなる© 2025 IQIYI PICTURES (BEIJING) CO., LTD. BEIJING ALIBABA PICTURES CULTURE CO., LTD. BEIJING HAIRUN PICTURES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

そうやって次第に仲間たちの信頼を得るようになったホワン。そこで彼は、男社会の中でなかなか捜査の前線に行けず孤立していたホー･チウグオ（何秋果）ら、デジタルネイティブ世代の若き精鋭たちを集め、デジタル技術と融合させた最強の捜査チーム「追跡班」を結成。

メンバーには尾行・追跡といったアナログな捜査術のイロハ、街に溶け込む実戦訓練、そしてチームワークの大切さなどをみっちりとたたき込んでいった。

追跡班と犯罪集団の息詰まる頭脳戦

そんな彼らの前に立ちはだかるのは、“影”と呼ばれる犯罪集団のリーダー、フー・ロンション（傅隆生）。外国籍の元偵察兵で、現役時代は精鋭の暗殺部隊に所属。来島してからは次々と銀行強盗を計画し、その後はこつぜんと姿を消していた。

それゆえ自分の素性の痕跡はひとつも残さぬよう細心の注意を払い、周囲の些細な変化にも神経をとがらせる。追跡する者の顔は一度で覚え、二度目に近づいた者には警戒体制に。まさに警戒心が強く、かつ冷酷な男だったが、仲間の若者たちとは、疑似家族のような共同体を形成していた。

これまで警察の包囲網を巧みにかわしていったフーだが、ホワンが監視カメラの中で見つけた不明瞭な画像を元に捜索がスタート。そんなある日、ひょんなことから街中でフーらしき男を発見。

追跡班とフーの息詰まる頭脳戦が繰り広げられる中、ついに警察はフーの居場所を突き止める。だがそこに待ち受けていたのは、彼らの想像を遥かに超える、非情にして最悪の罠だった――。

本作のメガホンをとるのは、2023年の映画『ライド・オン』に続きふたたびジャッキーとタッグを組むラリー・ヤン。原案となったのは、香港映画界の巨匠ジョニー・トー監督作品の脚本を手掛けたヤウ・ナイホイが07年に発表した監督デビュー作『天使の眼、野獣の街』。

韓国でも『監視者たち』のタイトルでリメーク版が制作されるなど、評価も高い同作の核となる設定を受け継ぎながらも、監視システム、顔認識、ナンバープレート認識など、テクノロジーが進化した現代社会に合わせた要素を新たに織り込み、現代の物語として再構築した。

本作の中核をなすのは、かつて香港に実在した特殊部隊をモデルにした“追跡班”の存在だ。彼らは長期間にわたる監視と尾行を専門とし、人間の観察力と洞察力を極限まで研ぎ澄ませて任務を遂行する。ヤン監督は、この追跡班を刑事捜査の原点と位置づけ、犯罪の裏に潜む人間の知恵と心理戦を描き出している。

時代の流れとともに失われつつある尾行や現場経験に基づくアナログな捜査手法で、ハイテクを駆使する犯罪集団に対抗するホワンというキャラクターは、まさにジャッキーのためにあてがきされたものといっても過言ではない。

だがジャッキー自身は当初、『ポリス・ストーリー 香港国際警察』をはじめ、これまで彼が数多く演じてきた「警察官」役のオファーに「もう警察官の役はやめよう。新鮮味がない」といって、一度は断ったという。

近年、ジャッキーは「自分はアクション俳優としてはすべてを出し尽くした。だからこれからはアクションもできる“俳優”になりたい」と公言している。

だが、『ライド・オン』で信頼関係を築いたヤン監督が語る本作のストーリー、キャラクター設定などを聞くうちに、これが単なるアクション映画ではなく、ドラマとしても見応えがある作品になる、という確信を持つに至り、本作への出演を決定する。

レオン・カーフェイのカリスマ的で圧倒的な気迫

そしてヤン監督が「ライオンとオオカミのような、狂った野獣同士の戦いを繰り広げるキャラクター」と評するのが、ジャッキー演じるホワンと壮絶な死闘を繰り広げるレオン・カーフェイ演じるフー・ロンション（傅隆生）だ。



犯罪集団の若者たちは、フーを父と慕うなど、疑似家族の様相を呈していた© 2025 IQIYI PICTURES (BEIJING) CO., LTD. BEIJING ALIBABA PICTURES CULTURE CO., LTD. BEIJING HAIRUN PICTURES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

実はカーフェイは、本作の原作となった07年の映画『天使の眼、野獣の街』にも狂気を秘めた犯人、チャン・チョンサン（陳重山）役で出演していたが、本作では「もしもチャン・チョンサンがこの世界に生きていたら」という「パラレルワールド」の発想で、本作に再登場となっている。

『天使の眼、野獣の街』とは別世界にいる彼は、犯罪集団を立ち上げ、そこにいる若者たちと疑似親子のような共同体をつくりあげている。ヤン監督は脚本段階から、かつての敵役のカリスマ的で圧倒的な気迫を引き継ぐことができるのはカーフェイ本人しかいないと感じていた。

だがそんな彼もまた、最初はフー役へのオファーに懸念を示したという。これまで同じ役を演じたことがなかったということと、「われわれ二人（ジャッキーとカーフェイ）の年齢を合わせると140歳以上ですよ。そんな気力あるわけない」ということだったが、ヤン監督の熱い思いと「新たな挑戦への意義」を聞くうちに心動かされ、出演を快諾。映画が完成した今となっては、「この映画に出演できて幸運だった」と語っている。

SEVENTEENのジュンが華麗なアクションを披露

本作には、中国・韓国のエンターテインメント界を牽引する若き俳優陣が集結している。犯罪集団の頭脳派リーダー、フーフォン（胡楓）を演じるのは、世界的人気を誇る韓国のボーイズグループSEVENTEENのジュン。世界的な人気を誇る彼が、本作では初の本格的な悪役に挑戦した。

幼少期から中国、香港で子役として活動し、『野。良犬』で第3回香港映画監督協会年度大賞最優秀新人賞を受賞した経歴を持つ彼だが、このたび長年のあこがれであったジャッキー・チェンとの共演を果たし、劇中では、ボクシングをベースにした華麗なアクションを披露。アクション俳優としてのポテンシャルの高さを見せつけている。



殉職した父の背中を追って刑事となったホー･チウグオ（チャン・ツィフォン）だが、かつて父の同僚だったホワン（ジャッキー・チェン）とはその死の状況をめぐり、わだかまりがあった© 2025 IQIYI PICTURES (BEIJING) CO., LTD. BEIJING ALIBABA PICTURES CULTURE CO., LTD. BEIJING HAIRUN PICTURES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

そして殉職した父の背中を追って刑事になった「追跡班」所属の若手警察官ホー･チウグオ（何秋果）には、『シスター 夏のわかれ道』や岩井俊二監督の『チィファの手紙』などで話題を集めた「00后」（2000年代生まれ）を代表する若手実力派チャン・ツィフォン。

本格アクションに挑んだ本作では、厳しいトレーニングを積み、スライディングしながら銃を撃つシーンや、同僚と激しく組み合うファイトシーンなど、ほぼ全てのアクションを自分でこなした。そんなチャン・ツィフォンのアクションを、ジャッキーは常に現場で励まし、助けていたという。

ジャッキー「老いることはしあわせだ」



以前に比べて飛んだり跳ねたりするようなアクションはできなくなったと語るジャッキーだが、それでも本作では、年齢を感じさせない迫力のアクションを披露している© 2025 IQIYI PICTURES (BEIJING) CO., LTD. BEIJING ALIBABA PICTURES CULTURE CO., LTD. BEIJING HAIRUN PICTURES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

中国メディアのインタビューでジャッキーは「老いることはしあわせだ」「この年齢でまだこんなアクションができることを誇りに思う」と語っていた。決して老いることを恐れずに、今の年齢に合ったことを楽しむのだ、とも。

これまで数多くの身体を張ったアクションで、観客を驚かせてきたジャッキーだが、この新作でもいまだなお、われわれを驚かせ、興奮させてくれる。

（壬生 智裕 ： 映画ライター）