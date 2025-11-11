アイドルフェス『TOKYO IDOL FESTIVAL』（以下、TIF）が、音楽番組『FNS歌謡祭』（フジテレビ）とのコラボレーション企画『TIF×FNS歌謡祭 コラボ企画』を11月10日に東京都内で開催。優勝グループがDevil ANTHEM.に決定した。

（関連：【画像あり】『TIF×FNS歌謡祭 コラボ企画』決勝ライブより Devil ANTHEM.のパフォーマンス写真）

この日に行われた決勝ライブでは、『TIF2025』の出演者から選出されたいぎなり東北産、SUPER☆GiRLS、Task have Fun、Devil ANTHEM.、feelNEO、Ma‘Scar’Piece、ラフ×ラフ、Luce Twinkle Wink☆の8組が、今冬放送の『2025 FNS歌謡祭』への出演権をかけ、A、Bの2ブロックに分かれてリアルライブ形式で対決した。

予選AブロックではTask have Fun、予選BブロックではDevil ANTHEM.がそれぞれ1位を獲得。最終決戦では『今届けたい渾身の1曲 “ONE SONG”』を2組が披露し、無料ネット投票（事前）、審査員投票（当日）、会場投票（当日）、生配信投票（当日）の合計点で競い、Devil ANTHEM.が最終決戦を制した。

優勝したDevil ANTHEM.は、12月10日18時30分から放送される『2025 FNS歌謡祭』第2夜への出演権を獲得し、最終決戦で披露した『今届けたい渾身の1曲 “ONE SONG”』を地上波でパフォーマンスする。

＜Devil ANTHEM. コメント＞

「本当に勝てるのかな」と少し不安もあったけど、ファンの皆さんが全力で応援してくださる姿を見て、私たちを信じてくれる力強い仲間がいると感じました。とはいえ、優勝できるかどうかは最後まで不安で、最終決戦で自分たちの名前が呼ばれた瞬間は、本当にうれしかったです。番組をご覧になる方の中には、“ライブアイドル”という世界や存在を知らない方も多いと思います。そんな方々にも、私たちが日々大切にしているライブの魅力や、これまでの努力を感じていただけるようなパフォーマンスをお届けしたいです。披露曲は、グループの起点となった大切な1曲で、さまざまな思い出が詰まっています。私たち自身の思いが込められていると同時に、聴いてくださる方にも「進もう！」という気持ちになってもらえる楽曲だと思います。この出演は、ファンの皆さんと一緒に勝ち取ったものです。多くの人の思いを背負って、数分間のパフォーマンスにすべてをぶつけたいと思います。

（文＝リアルサウンド編集部）