【ホタル】 受注期間：11月11日～2026年1月7日 2026年12月 発売予定 価格：23,000円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「ホタル」を2026年12月に発売する。受注期間は2026年1月7日まで。価格は23,000円。

本製品は、ゲーム「崩壊：スターレイル」に登場する「ホタル」を、1/7スケールでフィギュア化したもの。

軽やかに舞う髪と柔らかなグラデーション、繊細な衣装造形が、彼女の持つ優しさと神秘的な魅力を細部まで表現しており、特別デザインされた台座はポーズ全体の躍動感をさらに引き立て、表情には芯の強さと不屈の意志が感じられる。

多層構造の衣装は、クリアパーツやメタリック塗装など異なる質感を組み合わせ、光と影が織りなす豊かな奥行きを演出。手にした変身装置も細部まで造形されているほか、一つひとつのディテールにこだわり、少女「ホタル」ならではの魅力を余すことなく表現している。

また「グッドスマイルカンパニー公式ショップ」や「miHoYo公式ショップ」で購入すると、限定特典として「アクリル色紙」が付属する。

「ホタル」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約265mm（台座含む）

Copyright (C) miHoYo. All Rights Reserved.

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。