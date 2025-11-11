「新庄監督の性格だと力が欲しい」今オフ、トレードで動くのはどの球団？球界OBが「可能性のある3球団」「阪神32歳左腕」を考察

新庄監督率いる日本ハムはこれまでも積極的にトレードを成立させている(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext

野球界もオフに入り、移籍市場が活発化してくる時期となった。FA、外国人補強、またトレードと来季を見据えての編成が各球団、進んでいく。

果たして今オフ、注目のトレードは敢行されるのか。補強ポイント含め、球界内から考察の声が上がっている。

【徹底考察】動く可能性は3球団ある ︎『阪神の左腕を狙う球団…』今オフトレードに動く可能性のある球団について徹底考察します！

現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は11月10日に自身のYouTubeチャンネルに「【徹底考察】動く可能性は3球団ある！！『阪神の左腕を狙う球団…』今オフトレードに動く可能性のある球団について徹底考察します！」と題した動画を更新。今オフの補強スタンスについて独自の見解を語っている。

高木氏がトレードに動く可能性のある3球団として名前を挙げたのは、セ・リーグ2位、3位のDeNA、巨人、またパ・リーグでは2位フィニッシュとなった日本ハムに注目した。

まずDeNAにおいては「明確に分かっているのはDeNAは左の中継ぎが欲しいだろうな」と、今季も坂本裕哉がフル回転でカバーしていたとあって、左の中継ぎが補強ポイントになると指摘。

またリーグ3位に終わった巨人においても「先発がどうしても足りない」と、先発補強が急務になっているとした。今季、不振に終わった戸郷翔征や左腕、井上温大の再生を図れるかも鍵を握ると指摘。