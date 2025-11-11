初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は１１日、１２月４日に後楽園ホールで開催する「ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３７ ーＴＨＥ ２０ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹー［２０周年記念大会」に新日本プロレスの永田裕志が参戦することを発表した。

永田は、昨年９・２６後楽園大会以来、およそ１年３か月ぶり２度目のＳＳＰＷ参戦。間下隼人と初のタッグを結成し“野獣”藤田和之、“悪魔仮面”ケンドー・カシンと対戦する。カシンは参戦に向け「参戦にあたってはひとつだけ条件がある。この試合は現時点で現役最後の試合となる。そこで平井代表、あなたの歌をもう一度聴きたい。『壊れかけのＲａｄｉｏ』を最後にもう一度聴きたい…」と平井丈雅代表に要求しており、カードは発表されたが、予断を許さない状態が続いている。

また、他の出場決定選手として船木誠勝、関根“シュレック”秀樹、ジャガー横田、Ｓａｒｅｅｅ、藪下めぐみ、ＭＩＲＡＩの参戦も発表された。

大会まで残り３週間あまり。決定した試合は３試合のみ。今後のカード発表でさらなるビッグサプライズが期待される。

◆１２・４後楽園決定済みカード

▼タッグマッチ ３０分１本勝負

永田裕志、間下隼人 ｖｓ 藤田和之、ケンドー・カシン

▼ＳＳＰＷ認定世界タッグ選手権試合 ６０分１本勝負

スーパー・タイガー、竹田誠志 ｖｓ 村上和成、高橋“人喰い”義生

▼６人タッグマッチ ３０分１本勝負

ザ・グレート・サスケ、タイガーマスク、ハヤブサ ｖｓ 日高郁人、政宗、阿部史典