俳優の知念里奈（44）が8日、Instagramを更新。次男とともに韓国のテーマパークを楽しむ様子を公開した。

【映像】身長190センチの長男や次男との親子ショット

知念は2005年に結婚を発表し、翌年に第1子となる長男・慈英さんを出産したが、2007年に離婚。2016年にはミュージカル俳優の井上芳雄（46）と再婚し、2018年に第2子となる次男が誕生している。

これまでにもInstagramで、家族との日常をたびたび発信。息子たちが自転車で並走する姿や、身長190cmでバレエダンサーとして活躍する長男・慈英さん（19）と海を満喫する親子ショットなどを披露し、話題になっていた。

次男と韓国のテーマパークを満喫

2025年11月8日には、次男と韓国のテーマパーク「エバーランド」を訪れた様子をアップ。Netflixの人気アニメ映画『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』のエリアで“推し活”を楽しむ様子を見せている。

この投稿には、「りなちゃんと弟くん楽しそう！」「弟くん、背が伸びましたね！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）