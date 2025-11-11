家族4人（小学生と年中）でディズニーランド＆シーに1泊2日したら、交通費抜きで約18万円かかりました。ディズニーリゾートはこれくらいかかるものでしょうか。
チケット代が占める割合は3分の1以上
ディズニーリゾートでは、現在「変動制価格（ダイナミックプライシング）」が導入されています。土日祝日や長期休暇は料金が高く、平日はやや安めに設定されています。
例えば、2025年11月時点の平均価格は以下の通りです。
・大人（18歳以上）
7900～1万900円
・中人（中高生）
6600～9000円
・小人（4～11歳）
4700～5600円
仮に一番安い金額で大人2名・小学生1名・幼児1名で2日分購入した場合、約6万円がチケット代として必要になります。レジャー施設としては高額ですが、2つのパークを満喫できる価値を考えれば妥当な範囲といえるでしょう。
ホテル代はグレードによって倍以上の差
次に大きな出費が宿泊費です。宿泊先をどのカテゴリーにするかで、費用は大きく変わります。
・ディズニーホテル（例：ランドホテル、ミラコスタなど）
1泊7～10万円前後
・オフィシャルホテル（シェラトン、ヒルトンなど）
1泊4～6万円前後
・パートナーホテル・近隣ホテル
1泊2～4万円前後
「ディズニーホテル」は価格が高い分、宿泊特典やパークへのアクセス、世界観の再現度が優れています。一方、費用を抑えたいなら、オフィシャルホテルでも十分満足度の高い滞在が可能です。18万円の旅行費用の場合、ホテルに7～8万円程度充てられているケースが多いようです。
食事とお土産で5万円前後が目安
パーク内の食事は、レストラン1食あたり大人2000～3000円、子ども1000～1500円が一般的。2日間滞在すると、軽食を含めて家族4人で2万円～2万5千円ほどかかります。
加えて、ポップコーンバケットやぬいぐるみ、限定グッズなどのお土産を購入すればさらに2～3万円は見込んでおく必要があります。
ディズニーは“体験＋記念”の要素が強いため、物販費用も旅行の満足度を左右します。節約するなら、事前に「1人○○円まで」と予算を決めておくのが有効です。
合計18万円は「平均的」な出費
以上を踏まえると、表1のような内訳が想定されます。
【表1】
※筆者作成
SNSなどの投稿を見ても、家族4人で1泊2日のディズニー旅行を楽しむと15～20万円程度が相場です。したがって「交通費を除いて18万円」というのは、まさに標準的な出費ラインといえるでしょう。
節約のポイントと満足度のバランス
とはいえ、費用を抑える工夫も可能です。
・平日やオフシーズンを狙う（チケット・ホテルともに安くなる）
・ホテルを舞浜周辺の一般宿泊施設にする
・2デーパスではなく1デーパス＋ホテル滞在を楽しむプランに変更する
・食事をパーク外で取る
これらを組み合わせれば、同じ内容を12～14万円台で実現することも可能です。ただし、特別な思い出作りを重視するなら、多少の費用増は“投資”と考える人も多いでしょう。
18万円は“夢の国”の相場。計画と工夫で満足度を最大に
東京ディズニーリゾートは、家族旅行の中でも特に費用がかかるテーマパークのひとつです。
しかし、1泊2日で家族4人・18万円という金額は、現在の価格動向から見ればごく一般的な水準。「高い」と感じるか「思い出に見合う出費」と捉えるかは、それぞれの価値観次第です。
重要なのは、事前に費用感を把握し、どの部分にお金をかけるかの優先順位を決めること。そうすれば、夢の国での2日間を、より充実したものにできるでしょう。
出典
株式会社オリエンタルランド パークチケット
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー