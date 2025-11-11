家族4人（小学生と年中）でディズニーランド＆シーに1泊2日したら、交通費抜きで約18万円かかりました。ディズニーリゾートはこれくらいかかるものでしょうか。

チケット代が占める割合は3分の1以上

ディズニーリゾートでは、現在「変動制価格（ダイナミックプライシング）」が導入されています。土日祝日や長期休暇は料金が高く、平日はやや安めに設定されています。

例えば、2025年11月時点の平均価格は以下の通りです。



・大人（18歳以上）

7900～1万900円

・中人（中高生）

6600～9000円

・小人（4～11歳）

4700～5600円

仮に一番安い金額で大人2名・小学生1名・幼児1名で2日分購入した場合、約6万円がチケット代として必要になります。レジャー施設としては高額ですが、2つのパークを満喫できる価値を考えれば妥当な範囲といえるでしょう。

ホテル代はグレードによって倍以上の差

次に大きな出費が宿泊費です。宿泊先をどのカテゴリーにするかで、費用は大きく変わります。



・ディズニーホテル（例：ランドホテル、ミラコスタなど）

1泊7～10万円前後

・オフィシャルホテル（シェラトン、ヒルトンなど）

1泊4～6万円前後

・パートナーホテル・近隣ホテル

1泊2～4万円前後

「ディズニーホテル」は価格が高い分、宿泊特典やパークへのアクセス、世界観の再現度が優れています。一方、費用を抑えたいなら、オフィシャルホテルでも十分満足度の高い滞在が可能です。18万円の旅行費用の場合、ホテルに7～8万円程度充てられているケースが多いようです。

食事とお土産で5万円前後が目安

パーク内の食事は、レストラン1食あたり大人2000～3000円、子ども1000～1500円が一般的。2日間滞在すると、軽食を含めて家族4人で2万円～2万5千円ほどかかります。

加えて、ポップコーンバケットやぬいぐるみ、限定グッズなどのお土産を購入すればさらに2～3万円は見込んでおく必要があります。

ディズニーは“体験＋記念”の要素が強いため、物販費用も旅行の満足度を左右します。節約するなら、事前に「1人○○円まで」と予算を決めておくのが有効です。

合計18万円は「平均的」な出費

以上を踏まえると、表1のような内訳が想定されます。

【表1】

項目 費用の目安 チケット（2日分） 約6万円 ホテル（1泊） 約8万円 食事・軽食 約2.5万円 お土産など 約2.5万円 合計 約19万円前後

※筆者作成

SNSなどの投稿を見ても、家族4人で1泊2日のディズニー旅行を楽しむと15～20万円程度が相場です。したがって「交通費を除いて18万円」というのは、まさに標準的な出費ラインといえるでしょう。

節約のポイントと満足度のバランス

とはいえ、費用を抑える工夫も可能です。



・平日やオフシーズンを狙う（チケット・ホテルともに安くなる）

・ホテルを舞浜周辺の一般宿泊施設にする

・2デーパスではなく1デーパス＋ホテル滞在を楽しむプランに変更する

・食事をパーク外で取る

これらを組み合わせれば、同じ内容を12～14万円台で実現することも可能です。ただし、特別な思い出作りを重視するなら、多少の費用増は“投資”と考える人も多いでしょう。

18万円は“夢の国”の相場。計画と工夫で満足度を最大に

東京ディズニーリゾートは、家族旅行の中でも特に費用がかかるテーマパークのひとつです。

しかし、1泊2日で家族4人・18万円という金額は、現在の価格動向から見ればごく一般的な水準。「高い」と感じるか「思い出に見合う出費」と捉えるかは、それぞれの価値観次第です。

重要なのは、事前に費用感を把握し、どの部分にお金をかけるかの優先順位を決めること。そうすれば、夢の国での2日間を、より充実したものにできるでしょう。

出典

株式会社オリエンタルランド パークチケット

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー