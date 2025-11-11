フジテレビの元アナウンサーでタレントの高橋真麻が１１日未明、ブログを更新。２人の子供がともに病院で診察を受けたことを報告した。

高橋は「昨日は幼稚園から『微熱がある』『寒い寒いと言っている』とのことで、急いでお迎えに行き病院へ」と、通っている幼稚園から報告を受けて長女を病院に連れていったと明かした。

ただ「インフルエンザでもなく、病院に連れて行った時点で微熱でもなくなっていてとても元気で（笑）」と大事にはならなかったといい、「帰宅後たくさんご飯を食べて沢山寝たら今朝は元気いっぱい遠足へ。良かった良かった」と無事に回復したとつづった。

さらに「一方今度は息子が昨日体操教室で腕を負傷。今日は朝から整形外科へ」と、今年３歳になる長男が腕をケガしたため病院に連れていったという。続けて「初めてのレントゲン、エコー診察。特に異常はなく、ただ亜脱臼の可能性があるので、先生にはめてもらうストレッチを受け保育園へ。バタバタの２日間でした」。

最後に「このままこの冬もインフルエンザやアデノウイルスなどにかかる事なく元気に過ごしてもらいたいです（笑）」と子供が元気で過ごせるように願いを込めた。