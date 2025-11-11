吉瀬美智子、クランクイン前のヘアカット報告「前髪無いと年齢上がる気がするなぁ」
【モデルプレス＝2025/11/11】女優の吉瀬美智子が11月11日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、反響が寄せられている。
【写真】50歳美人女優「雰囲気変わる」前髪なしの新ヘア
吉瀬は「昨日はクランクイン前のヘアカット」とつづり、美容室で撮影した自撮り写真を公開。「前髪無いと年齢上がる気がするなぁ〜」とし、前髪を流したショートヘアを披露した。さらに、「おばんざいナイトでほろ酔い」とリラックスした夜を過ごしたことを報告している。
この投稿に、ファンからは「美しすぎる」「雰囲気変わる」「見惚れてしまう」「前髪なくても若々しい」「どんな髪型も似合う」「大人の色気」「最高の女優さん」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
