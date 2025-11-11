人気アイドル、2ヶ月で11kg減ダイエット ビフォーアフター＆詳細公開に驚きの声「本当に尊敬」「もはや才能」
【モデルプレス＝2025/11/11】M3LOGINの佐藤かれんが自身のX（旧Twitter）を更新。2ヶ月で11kgダイエットでやったことを公開し、反響が集まっている。
【写真】24歳アイドル「見た目が全然違う」11kg減の衝撃ビフォーアフター
◆佐藤かれん、ダイエットビフォーアフターを公開
佐藤は「2ヶ月11kgダイエット中にやったこと」とつづり、詳細を投稿。「月2キックボクシング」「週1ピラティス」「18：00以降食べない（無理な時ある）」「1日20000歩（若干盛ってる）」「毎日体重測る（普通に病む）」など記し「普通にギリギリなダイエットだから無理しかしてない」と正直に告白した。ビフォーアフターの写真も披露している。
◆佐藤かれんのビフォーアフターに反響
この投稿に「本当に尊敬」「見た目が全然違くてすごい」「『無理してる』ってコメント好感度上がる」「達成できるのはもはや才能」「努力を感じる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
