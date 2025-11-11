NEWS小山慶一郎、KAT-TUN＆赤西仁の4ショット撮影していた ラストライブ裏側告白で「胸熱」「会話面白すぎ」と反響殺到
【モデルプレス＝2025/11/11】NEWSの小山慶一郎が11月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。千葉・ZOZOマリンスタジアムにて同月8日に開催されたKAT-TUNのラストライブ「Break the KAT-TUN」のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】NEWS小山が撮影した元KAT-TUNのレア舞台裏
3月31日をもって解散したKAT-TUNは、11月8日に異例となる解散後のラストライブを開催。同ライブには、2016年までKAT-TUNとして活動していた田口淳之介が自身のX（旧Twitter）にて「KAT-TUNありがとう」と反応。さらに、2010年にKAT-TUNを脱退した赤西仁が観覧に訪れ、亀梨和也・上田竜也・中丸雄一との4ショットを公開し、注目を集めていた。
そして今回、小山は「昔にタイムスリップしたみたいな瞬間でした。カメラマンはわたくし小山です」と話題となった4ショットは自身が撮影したものだと告白。続けて「仁『小山は何してんの？笑』私『この奇跡を撮る役目です。笑』」と撮影した際の会話を振り返り、撮影した際のオフショットも公開している。
この投稿を受け、ファンからは「胸熱」「会話面白すぎ」「絆に感動」「まさか小山くんが撮っていたなんて…！」「裏側教えてくれるのありがたい」などと反響が集まっている。
2003年にデビューしたNEWSと2001年に結成し、2006年にデビューしたKAT-TUNは、過去に舞台「SUMMARY」（2004年）で共演。さらに、メンバーの脱退が繰り返された特殊な共通点を持っており、戦友として深い親交があることで知られている。小山は2025年2月13日、木曜レギュラーを務めるMBSテレビ「よんチャンTV」（毎週月〜金曜日午後3時40分〜）にてKAT-TUNの解散について「考えただけで寂しい」と話していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】NEWS小山が撮影した元KAT-TUNのレア舞台裏
◆小山慶一郎、KAT-TUNラストライブの裏側告白
3月31日をもって解散したKAT-TUNは、11月8日に異例となる解散後のラストライブを開催。同ライブには、2016年までKAT-TUNとして活動していた田口淳之介が自身のX（旧Twitter）にて「KAT-TUNありがとう」と反応。さらに、2010年にKAT-TUNを脱退した赤西仁が観覧に訪れ、亀梨和也・上田竜也・中丸雄一との4ショットを公開し、注目を集めていた。
◆小山慶一郎の投稿に反響
この投稿を受け、ファンからは「胸熱」「会話面白すぎ」「絆に感動」「まさか小山くんが撮っていたなんて…！」「裏側教えてくれるのありがたい」などと反響が集まっている。
2003年にデビューしたNEWSと2001年に結成し、2006年にデビューしたKAT-TUNは、過去に舞台「SUMMARY」（2004年）で共演。さらに、メンバーの脱退が繰り返された特殊な共通点を持っており、戦友として深い親交があることで知られている。小山は2025年2月13日、木曜レギュラーを務めるMBSテレビ「よんチャンTV」（毎週月〜金曜日午後3時40分〜）にてKAT-TUNの解散について「考えただけで寂しい」と話していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】