´ñ¹ÔÂ³¤±¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤¯¡Ä2NE1¥Ñ¥¯¡¦¥µ¥ó¥À¥é¤ÎÅê¹Æ¤ËÃíÌÜ¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤È²á¤´¤¹»þ´ÖÂçÀÚ¡×
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×2NE1¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥µ¥ó¥À¥é¤¬¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥àÉÔºß¤Î¡È¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÅê¹Æ¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÃíÌÜ¡Û¡Ö¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤Ï»ä¤ÎÉ×¡×¡¢¡Ö»ÙÊ§¤¤¤¬¤Ê¤¤¡×¤Þ¤Ç¡Ä¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à¤Î´ñ¹Ô
¥Ñ¥¯¡¦¥µ¥ó¥À¥é¤Ï11·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¡£ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤À¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥³¥ó¡¦¥ß¥ó¥¸¡¢CL¤È»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ç3¿Í¤Ï¡¢Æ¬¤ò´ó¤»¹ç¤¤Àå¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¥¦¥¤¥ó¥¯¤·¤¿¤ê¤È¤ª¤É¤±¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤Û¤«¡¢»Ø¥Ï¡¼¥È¤äV¥µ¥¤¥ó¤Ê¤ÉÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ý¡¼¥º¤Ç¿ÆÌ©¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¾þ¤é¤Ê¤¤¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ÈÈþËÆ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
3¿Í¤ÏºÇ¶á¡¢¥Þ¥«¥ª¸ø±é¤ÇÆ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤«¤é¤ÏÄ¹¤¤Ç¯·îÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Í§¾ð¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥µ¥ó¥À¥é¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à¤Î¶á¶·¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¾¸å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à¤ÏÀè·î¡¢YG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥ä¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¥¯Áí³ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÈYG¤¬¡¢2NE1¤ª¤è¤Ó¥½¥í³èÆ°¤ÇÆÀ¤¿¼ý±×¤òÅ¬ÀÚ¤ËÀº»»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¹ðÁÊ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¤³¤ì¤òÈÝÄê¤·¡¢°ìÃ¶»öÂÖ¤Ï¼ýÂ«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡Ö¾ð½ïÅª¤ËÈó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡¢²óÉü¤Î¤¿¤á¤Î¼£ÎÅ¤ÈµÙÂ©¤¬ÀÚ¼Â¤ËÉ¬Í×¤Ê¾õ¶·¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥àËÜ¿Í¤Ï¡Ö»ä¡¢Á°¤«¤é¸µµ¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈSNS¤ËÅê¹Æ¤·¡¢»öÌ³½ê¤ÎÀâÌÀ¤È¿©¤¤°ã¤¦È¯¸À¤ÇºÆ¤ÓµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à¤Ï¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥µ¥ó¥À¥é¡¢¥³¥ó¡¦¥ß¥ó¥¸¡¢CL¤È¤È¤â¤Ë2NE1¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯µÇ°¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯8·î¤è¤ê·ò¹¯¾å¤ÎÍýÍ³¤Ç³èÆ°¤òÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£