TXT・ヨンジュン、米人気ラジオ番組に出演！新ソロアルバムで最も愛着のある楽曲とは？

ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERのメンバー、ヨンジュンがアメリカの人気ラジオ番組に出演し、現地のリスナーに存在感を示した。

去る11月9日（以下、現地時間）、ヨンジュンはアメリカのラジオチャンネル102.7KIIS FMで放送された『アイハートK-POPウィズジョジョ』に出演した。

パーソナリティのジョジョ・ライトと1stソロミニアルバム『NO LABEL：PART 01』に関するさまざまな話を共有しながら、愉快な時間を過ごした。

この日、ヨンジュンは「緊張するが、楽しみでわくわくする。自分が伝えたいことを書いて、音楽として盛り込むことができて楽しかった」として、初のソロアルバムをリリースした感想を明らかにした。

最も愛着のある楽曲について尋ねられると、「すべての楽曲がそれぞれの魅力を持っている」と簡単に答えることができなかった。それでも「『Let Me Tell You（feat. Daniela of KATSEYE）』はKATSEYEのダニエラが参加したおかげで特別になり、『Coma』は個人的に1番好きな曲だ」と話した。

ジョジョ・ライトは「自分で振り付けを作るのはすごいことだ。ステージを客観的に見ることができることを示している。本当に素晴らしい」とヨンジュンのパフォーマンスに感嘆した。

（写真＝ジョジョ・ライトSNS）左からヨンジュン、ジョジョ・ライト

続けて、2024年にリリースされた1stソロミックステープ『GGUM』と7月にリリースしたTOMORROW X TOGETHERの4thフルアルバム『The Star Chapter：TOGETHER』のタイトル曲『Beautiful Strangers』の振り付けに言及し、ヨンジュンの創作能力を高く評価した。

ヨンジュンは、グループの4度目のワールドツアー「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ‘ACT：TOMORROW’」のアメリカツアーについても話した。

彼は、「ツアーは本当に完璧だった。ファンの皆さんのエネルギーがすごかった。ステージでMOA（TOMORROW X TOGETHERのファンネーム）に会うと、自分が生きていると感じる」と伝えた。このほか、最近よく飲むお茶など、日常的な話を交わしながら、気さくな姿を見せた。

なお、ヨンジュンは来る11月13日に放送されるアメリカのNBC『ケリー・クラークソン・ショー』に出演し、新アルバムのタイトル曲『Talk to You』のステージを披露する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇YEONJUN（ヨンジュン） プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、”Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。グループ内で最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿が話題になった。