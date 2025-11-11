TDSでクリスマス限定メニュー登場 華やかなスペシャルセットやワインでクリスマス気分高まる
東京ディズニーランド（TDL）と東京ディズニーシー（TDS）では、11日から12月25日までスペシャルイベント『ディズニー・クリスマス』を開催している。期間中は、両パークをはじめ、ディズニーホテルやディズニーリゾートライン、イクスピアリでもクリスマス限定のプログラムを展開し、東京ディズニーリゾート全体でホリデーシーズンを盛り上げている。
【写真全89枚】10年ぶり新パレード！ TDL『トイズ・ワンダラス・クリスマス！』
TDSのフードには、クリスマスムードあふれる限定メニューが登場。注目なのは、ニューヨーク・デリで食べられるクリスマスのスペシャルセット（1530円）。ローストビーフとトリュフ香るマッシュポテトをはさんだ、クリスマスのごちそうをイメージしたサンドウィッチで、あたたかいマッシュポテトに、チーズやレタスを合わせた一品。フレンチフライポテトと選べるソフトドリンクがついている。
リストランテ・ディ・カナレットでは、クリスマスらしい盛り付けの華やかな『スペシャルセット』が登場（5800円）。リースのような前菜から始まり、クリスマスカラーでまとめチョコのツリーを飾ったデザートでしめくくる。雪がつもったようなパスタはウニの香りが贅沢で、メインの牛サーロインにはイタリア野菜が添えられている。
S.S.コロンビア・ダイニングルームには『おすすめペアリングワインセット』が登場（4500円）。梨や桃、柑橘系のアロマと、繊細な泡立ちが、魚介やチーズとの相性が良いバランスの取れたスパークリングワイン、フレッシュで酸味と果実味のバランスが良い白ワイン、野性的でスパイシーな味わいが肉料理との相性が良い赤ワインがセットになっている。
