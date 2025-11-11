Perfume・あ〜ちゃんが結婚 “お相手”に反響「すごい！まるでドラマ」「現実にもこんな物語、ちゃんと起きるんだね」
テクノポップユニット・Perfumeのあ〜ちゃん（36）が11日、自身のインスタグラムを更新し、一般男性との結婚を発表した。お相手について、SNSで反響が寄せられている。
【写真】すてき！ふわふわスカートの優雅な写真を添え結婚発表したあ〜ちゃん
あ〜ちゃんは「この度、一般男性と結婚しました。昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑」と報告。「ファンの人と結婚することは私の夢でした。10代の私、おめでとう！やったね！」と喜びをつづった。
これに対して「ファンであり、Best Friendなんだね、最高だ」「まぶしいくらいに出来過ぎ」「相手ファン!?」「すごい！まるでドラマみたい！」「現実にもこんな物語、ちゃんと起きるんだね」と、驚きの声が多数。
「ファン」のワードが特に話題となり、「…え!?俺…!??!」「おれらもがんばろうな!!!!!」「コレはほら、『プロデューサーは最初のファン』 とかいうアレと、同じ様な意味合いの『ファン』だろ？」なと、多数の声が飛び交っている。
あ〜ちゃんは1989年2月15日生まれ、広島県出身。2005年にPerfumeのメンバーとしてメジャーデビューした。キュートなルックスに抜群のダンスパフォーマンス、デジタル加工を施した歌声とハイクオリティな音楽が相乗効果を生み出し大ブレイク。2008年には「ポリリズム」が社会現象を巻き起こした。
