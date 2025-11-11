毎週火曜午後10時から放送しているTBSの火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』。

第4話の「TVer」「TBS FREE」の無料配信再生数が511万回を突破。毎話、過去配信再生数の記録を更新するなど、盛り上がりを見せています。

そんな『じゃあつく』から、11月11日放送予定の第6話の予告動画の内容を紹介します。

第6話あらすじ

ミナト（青木柚）から「結婚願望がない」と突然の別れを告げられた鮎美（夏帆）は、そのことを誰にも告げずに一人暮らしをスタートさせる。だが、気づけば2人分の食事を作ってしまうなど、ふとした時にミナトの不在を実感する。

一方、勝男（竹内涼真）は、近々鮎美を連れて結婚のあいさつをしに帰ってくると思っている父・勝（菅原大吉）に鮎美と別れたことを言い出せず、後ろめたい気持ちを抱いていた。

そんな中でも、鶏がらスープさえも自分で作り始めるなど、めきめきと料理の腕を上げる勝男。ある日、椿（中条あやみ）からのホームパーティーの誘いに、はりきって用意した小籠包を持参するのだが…。

そして同じ頃、同僚から誘われた婚活パーティーに参加した鮎美は…。

＊以下第6話のネタバレを含みます。

＜第6話の予告動画＞

「婚活パーティー行きましょう」

そんなセリフとともに、鮎美が参加した婚活パーティーの会場の様子が映し出されます。

楽しそうにテーブルの上のごちそうを囲む参加者。でも鮎美は窓際に一人たたずんだまま。

一方、同僚2人と飲食店を訪れた勝男。

「チャンスじゃないですか？ より戻したいんですよね」

同僚がそう言うと、勝男は何とも言えない表情を浮かべます。

場面変わって、図書館と思われる場所へ。

偶然同じ図書館にいたのか、なんと鮎美と勝男は出会いがしらにぶつかり、お互いが持っていた本が床にバラバラと落ちてしまいました。

その後、テラス席で話をする二人。

「私何も変われなかった」と言う鮎美に対し、「鮎美に俺の料理食べてほしくて料理始めたからね」と話す勝男。

それを聞いた鮎美の表情は…。

『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）を原作とするドラマ。



（c）Natsuko Taniguchi/BUNKASHA

恋人のために手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに、次第に自分を見失ってしまった山岸鮎美を夏帆が演じ、令和の時代には少し珍しい「料理は女が作って当たり前」と思っている亭主関白思考な海老原勝男を竹内涼真が演じます。

2人は大学時代から交際し、同棲にも慣れ、順調に思えていたが…プロポーズ直後に別れてしまい…。本作は、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の成長＆再生ロマンスコメディです。