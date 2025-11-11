岡山天音主演の夜ドラ『ひらやすみ』第6回あらすじ。雨漏りの修理のため、吉岡里帆演じる「よもぎ」が平屋にやって来て…＜ネタバレあり＞
岡山天音さん主演のＮＨＫ夜ドラ『ひらやすみ』（総合月〜木、午後10時45分〜）の第6回が11月11日、放送される。原作は真造圭伍さんによる同名人気漫画。
岡山天音さん演じるヒロトは29歳、元俳優でお気楽な自由人だ。近所のおばあちゃんから譲り受けた東京・阿佐ヶ谷の平屋で、いとこのなつみ（森七菜さん）と２人暮らしを始める――。
ヒロトと顔見知りになる不動産会社の立花よもぎを吉岡里帆さん、ヒロトの親友・野口ヒデキを吉村界人さんが演じる。
脚本は米内山陽子さん、語りは小林聡美さん。
＊以下11月11日放送回のネタバレを含みます。
第6回あらすじ
雨漏りの修理のため、平屋にやって来た不動産屋の担当者は、なんとよもぎ（吉岡里帆）だった。
気まずいヒロト（岡山天音）とよもぎ。
なつみ（森七菜）は、取り乱すヒロトを面白がる。
暑い中、屋根の修理をしているよもぎだが、そこにヒデキ（吉村界人）が大きなシマアジを持ってやって来た。
突然のご馳走にテンションがあがり、はしゃぐヒロトとなつみだったが…。