岡山天音さん主演のＮＨＫ夜ドラ『ひらやすみ』（総合月〜木、午後10時45分〜）の第6回が11月11日、放送される。原作は真造圭伍さんによる同名人気漫画。



岡山天音さん演じるヒロトは29歳、元俳優でお気楽な自由人だ。近所のおばあちゃんから譲り受けた東京・阿佐ヶ谷の平屋で、いとこのなつみ（森七菜さん）と２人暮らしを始める――。

【写真】なつみと話しているのは…

ヒロトと顔見知りになる不動産会社の立花よもぎを吉岡里帆さん、ヒロトの親友・野口ヒデキを吉村界人さんが演じる。

脚本は米内山陽子さん、語りは小林聡美さん。



＊以下11月11日放送回のネタバレを含みます。

第6回あらすじ

雨漏りの修理のため、平屋にやって来た不動産屋の担当者は、なんとよもぎ（吉岡里帆）だった。

気まずいヒロト（岡山天音）とよもぎ。

なつみ（森七菜）は、取り乱すヒロトを面白がる。

暑い中、屋根の修理をしているよもぎだが、そこにヒデキ（吉村界人）が大きなシマアジを持ってやって来た。

突然のご馳走にテンションがあがり、はしゃぐヒロトとなつみだったが…。