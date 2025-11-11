大泉洋さん主演、野木亜紀子さん脚本のドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系、火曜午後９時〜）の第4話が11月11日に放送される。

会社をクビになり、人生詰んだサラリーマン、文太（大泉洋）。ある日、“ちょっとだけエスパー”になって世界を救うことに。彼に課された不条理で不可解なルールは“人を愛してはならない”ということ。ちょっとだけエスパーな人たちが繰り広げるSFラブロマンスの行方は――。

文太と暮らすことになる“仮初の妻”に宮崎あおいさん（「崎」は正しくはたつさき）、文太のエスパー仲間に、ディーン・フジオカさん、高畑淳子さん、宇野祥平さん。文太たちに接近する謎の大学生に北村匠海さん。ちょっとだけエスパーを生み出した会社社長に岡田将生さん。

主題歌はこっちのけんとの『わたくしごと』

＊以下、11月11日放送回のネタバレを含みます。

第4話あらすじ

文太（大泉洋）たちが飲んでいる、エスパーを発現させるための“Eカプセル”を、風邪薬と間違えて、四季が飲んでしまった――!?

四季がエスパーになってしまうのではないか、と気が気でない文太。



なにか不思議なことが起こっていないか、それとなく確認していると、四季は「いつも誰かに見られている気がする」と言い始める。

文太らにミッションを課しているノナマーレ社長・兆（岡田将生）は、“得体の知れない未確認因子”の存在を感じ始める。

大学生・市松が登場

そんなある日、「たこっぴ」に招かれざる客がやってくる。「たこ焼き研究会」に所属する大学生・市松（北村匠海）だ。

たこ焼き愛で四季と意気投合したという市松だが、なにやら仲良さげな様子を見て、ほのかな嫉妬心が芽生える文太。

同時に、彼こそがストーカーなのではないかと疑い、半蔵（宇野祥平）と調査を開始する。

また、時を同じくして、桜介（ディーン・フジオカ）にも驚きのできごとが起こっていて…。

そんな中、文太はたまたま四季の誕生日を知ることに。偽りの夫婦とはいえ、なにかプレゼントをせねば、と焦りだす文太だが…？

愛してはいけないとしても――。

加速する 恋。

そして、ヒーローたちに忍び寄る不穏な“異変”の正体とは…!?