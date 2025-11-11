¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤È¶¦¤Ë¡¢¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×DeNA¿¹¸¶¹¯Ê¿¤¬FA¸¢¤ò¹Ô»È¤»¤º»ÄÎ±
¥×¥íÌîµå¡¦DeNA¤Ï11Æü¡¢¿¹¸¶¹¯Ê¿Åê¼ê¤¬¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È(FA)¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹¸¶Åê¼ê¤Ï2016Ç¯¤Ë³ÚÅ·¤Ë¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤ÇÆþÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î64»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢4¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.97¡¢29¥Û¡¼¥ë¥É¤òµÏ¿¡£2022Ç¯ÅÓÃæ¤Ë°ËÆ£Íµµ¨ÌéÁª¼ê¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤ÇDeNA¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢ºòµ¨¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿58»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨2.41¡¢29¥»¡¼¥Ö¡¢11¥Û¡¼¥ë¥É¤òµÏ¿¡£º£µ¨¤â30»î¹ç¤Ç¡¢ËÉ¸æÎ¨2.57¡¢11¥Û¡¼¥ë¥É¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¹¸¶Åê¼ê¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î³¹¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤È¶¦¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£¤½¤¦¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêÀî¿·´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·Þ¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¸¬µõ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢Æü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¤À¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤µ¤Þ¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢ËÍ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â°ìÆü°ìÆü¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¡¢Ä©Àï¼Ô¡¦À®Ä¹¼Ô¤È¤·¤ÆÆü¡¹Àº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£