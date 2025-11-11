ITTF(国際卓球連盟)が11日、最新の世界ランクを発表しました。

今月9日までWTTチャンピオンズ フランクフルトが開催。大会を制した早田ひな選手が3つ順位を上げて、10位に浮上。7月発表以来のトップ10に返り咲きました。また橋本帆乃香選手を抜いて日本勢3番手となっています。

決勝で早田選手に敗れ準優勝だった張本美和選手は1ランクアップの6位浮上。ベスト4だった伊藤美誠選手も1ランクアップで8位に順位を上げています。日本勢は11位に橋本選手、14位に大藤沙月選手、15位に長粼美柚選手と続いています。

また上位5人は孫穎莎選手ら中国勢が変わらず独占しています。

【女子シングルス】

▽トップ10

1位 孫穎莎(中国)

2位 王曼碰(中国)

3位 陳幸同(中国)

4位 蒯曼(中国) ↑1

5位 王芸迪(中国) ↓1

6位 張本美和 ↑1

7位 朱雨玲(マカオ) ↓1

8位 伊藤美誠 ↑1

9位 陳熠(中国) ↓1

10位 早田ひな ↑3

▽トップ50までの日本勢11位 橋本帆乃香 ↓114位 大藤沙月15位 長粼美柚23位 木原美悠 ↓134位 佐藤瞳37位 横井咲桜41位 平野美宇 ↓348位 芝田沙季 ↓149位 赤江夏星 ↓1