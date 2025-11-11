【卓球女子】ツアーVの早田ひながトップ10復帰 準優勝の張本美和は6位、ベスト4の伊藤美誠は8位へそれぞれ順位上げる
ITTF(国際卓球連盟)が11日、最新の世界ランクを発表しました。
今月9日までWTTチャンピオンズ フランクフルトが開催。大会を制した早田ひな選手が3つ順位を上げて、10位に浮上。7月発表以来のトップ10に返り咲きました。また橋本帆乃香選手を抜いて日本勢3番手となっています。
決勝で早田選手に敗れ準優勝だった張本美和選手は1ランクアップの6位浮上。ベスト4だった伊藤美誠選手も1ランクアップで8位に順位を上げています。日本勢は11位に橋本選手、14位に大藤沙月選手、15位に長粼美柚選手と続いています。
また上位5人は孫穎莎選手ら中国勢が変わらず独占しています。
【女子シングルス】
▽トップ10
1位 孫穎莎(中国)
2位 王曼碰(中国)
3位 陳幸同(中国)
4位 蒯曼(中国) ↑1
5位 王芸迪(中国) ↓1
6位 張本美和 ↑1
7位 朱雨玲(マカオ) ↓1
8位 伊藤美誠 ↑1
9位 陳熠(中国) ↓1
10位 早田ひな ↑3
11位 橋本帆乃香 ↓1
14位 大藤沙月
15位 長粼美柚
23位 木原美悠 ↓1
34位 佐藤瞳
37位 横井咲桜
41位 平野美宇 ↓3
48位 芝田沙季 ↓1
49位 赤江夏星 ↓1