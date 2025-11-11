エンタメと社会性を両立させた作風で人気の脚本家・野木亜紀子さん。ドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』や『空飛ぶ広報室』など漫画や小説の実写化作品を多く手掛けてきた一方で、『アンナチュラル』や『MIU404』などオリジナル作品も執筆。魅力的な登場人物が作り出すポップな空気感にメッセージ性や社会問題をさらりと混ぜる。近年はドラマ『海に眠るダイヤモンド』や『フェンス』映画『ラストマイル』など社会派のイメージが強い作品も目立つが、今回手掛けたのは意外にもエスパーもの。大泉洋さん主演のSFラブロマンス『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系、毎週火曜９時〜）だ。「ずっとSFがやりたかった」という野木さんに作品に込めた思いを聞いた（取材・文：婦人公論.jp編集部 油原聡子）

【写真】笑顔を見せる四季

* * * * * * *

そもそもそんなに「社会派」を背負っているつもりはないんです。あくまで結果。たとえば「沖縄のドラマを作りましょう」となったら社会派にならざるを得ない。

物語を作るときはどうしても社会と無関係ではいられないのでそうなってしまうだけで、社会派をやろうとは思っていないんです。

ドラマは面白ければそれでいいし、今回も面白いエスパードラマを作ろうとしているだけなんですよ。ここでいう「面白い」は、笑えるという意味ではなく、「興味深い」とか「考えさせられる」を含めた広い意味での面白さです。

『ちょっとだけエスパー』も、社会派だと思う人もいれば、全く思わない人もいると思います。バランスとしては以前の『コタキ兄弟と四苦八苦』（テレビ東京系）に近いかな。「レンタルおやじ」を始めたおじさん２人の平和なドラマだと感じる人もいれば社会派に感じる人もいましたから。

「いつかＳＦを作る」

子どもの頃からSFやファンタジーが好きで、2021年の夏からテレビ朝日の貴島彩理プロデューサーと企画を進めてきました。「大泉さんでドラマを作りませんか」ということだったので、私が魔法ものを提案したら、貴島さんは「忍者ものはどうですか」とおっしゃって。



（『ちょっとだけエスパー』／(c)テレビ朝日）

最終的に落としどころが「エスパーもの」でした。貴島さんとの打ち合わせからしばらくして、Netflixで『忍びの家 House of Ninjas』が発表されたので「忍者もの」はやらなくてよかったね！と話していました。(笑)

エスパーものは古今東西たくさん作られてきました。日本だけでなく、海外でも多くの作品があって、アメリカではマーベルのアベンジャーズ系やDCコミックスが有名ですよね。日本の連ドラ予算で勝てるわけがない。だから、そういうところは狙わずに、「ちょっとだけ能力がある」話に決まりました。ＳＦといっても藤子・F・不二雄先生の言葉でいうところの「少し不思議」のＳＦ。派手な能力は出てきません。

脚本家になってから「いつかSFを作る」と言い続けてきましたが、SFの企画は提案してもあまり通らないというか本気で取り合ってもらえないところがあって。テレビ朝日はすぐに企画を通してくれたので、心が広いな、と思いました。（笑）

エレジーが似合う大泉洋

＜ちょっとした横領で会社をクビになり、妻から離婚を言い渡され、財産も失い、人生詰んだサラリーマン・文太（大泉洋）。謎の会社「ノナマーレ」の採用試験で社長の兆（岡田将生）からカプセルを飲むよう勧められる。採用がかかっていたため、文太が思い切ってカプセルを飲むと“ちょっとだけエスパー”になってしまった。文太を夫だと信じ込むかりそめの妻・四季（宮崎あおい、「崎」は正しくはたつさき）と社宅で同居しながら、仲間とともに世界を救う日々。そんな文太に課された不条理で不可解なルールは“人を愛してはならない”ということだった――＞



（『ちょっとだけエスパー』／(c)テレビ朝日）

文太は、大泉さんをイメージしながらキャラクターを作る「あて書き」をしています。大泉さんとはドラマ『ラッキーセブン』（フジテレビ系、2012年）でご一緒しました。

硬軟取り混ぜた演技で、笑いとシリアスを行き来できる方。コミカルだけれど哀愁があってエレジーが似合うんですよ。

大泉さんは一見、三の線に見えて、実はちょっとかっこいい。「コミカルな人がたまにかっこよくなる瞬間」を求める人間心理はあるので、文太もちょっとだけかっこよく見える時がある。大泉さんの演技はさすがですし、のびのびと演じてくださっています。

能力の設定は…

第１話では、無職の文太が就職試験を受け、最終面接で兆に勧められて薬を飲む。普通の状態の人なら断りますよね。勧められたからと言ってカプセルを飲まない。だから追い込まれている、脛に傷がある人物にしました。雇われエスパーにしたのは、大泉さんが会社員というのもおもしろいと思ったからです。１人だけエスパーにするよりもチームものにしたいよね、と貴島さんと話してエスパーの仲間をつくりました。



（『ちょっとだけエスパー』／(c)テレビ朝日）

＜カプセルを飲んだ人はそれぞれに能力を発現させる。文太は手で触れた相手の心が読める。仲間のエスパーの能力は、念じるとほんのりあったくなるレンチン系、なでまわすと花が咲く花咲か系、動物と話して命令ではなくお願いならばできるアニマルお願い系など派手な能力ではない＞

エスパーの能力は、貴島さんと一緒に考えました。「レンチンはどうですか？」「レンチンは電磁波だから実は強い。200ワットくらいにしとくか」など、ちょっとずつ能力をダウンさせました。

大泉さん以外の俳優さんも、出てもらいたい俳優さんをイメージしながら、能力やキャラクターを考えていきました。役名はいつも自分で考えるのですが、今回は貴島さんが考えたいと言うので、７人の主要キャストのうち、岡田将生さん演じる兆以外は、貴島さんが考えた名前をそのまま採用しています。本名とは思えない名前もあったので、その名前に合わせて人物設定を考えたキャラクターもいます。

＜文太の妻、四季を演じているのは宮崎あおいさんだ。夫が目の前で悲惨な死に方をしたことで、心が不安定になり、記憶喪失になっているという。同居している文太を夫と思い込んでいるが――＞

四季はなかなか捉えどころがない人物ですが、宮崎さんは非常にいい按配で演じてくださっています。いちばん突飛な設定を背負っている難しい役なのに、日常に落とし込んだ自然な演技ができるのがすごいなと、毎回映像が上がってくるたびに感じています。そしてたまらなく可愛い。

一気に核心に

＜伏線を張り巡らせた緻密な脚本だけに、『ちょっとだけエスパー』は毎回ＳＮＳで話題になる。ターゲットのために四季も巻き込みエスパーたちが奮闘した第２話。幸せな未来が訪れたと思われたがラスト、急展開を見せた＞

映画や単発のドラマとは違って、連ドラは実質45分の積み重ね。各話にとらわれず大きな絵巻物を作る意識でいます。いろんなドラマがあっていいけれど、私個人としては「最後まで見てよかった」と思える何かが欲しい。見終わったときに、連続ドラマを見たという満足度が、ある程度必要だと思うタイプの人間です。



（『ちょっとだけエスパー』／(c)テレビ朝日）

長崎の端島を描いた『海に眠るダイヤモンド』や沖縄が舞台の『フェンス』は1年がかりで取材しましたが、『ちょっとだけエスパー』はほとんど取材をしていません。現代劇だしSFファンタジーなので、とにかく各人物の人生と、フィクションとしての物語を描いていけばいい。

そういう意味で非常に楽しく、力を抜いて書かせてもらっています。ただ、リアルとのバランスは意識しているので、視聴者の方が物語についていけるように、助走期間は長くとりました。そこから一気に核心に迫るような展開にしています。

この先にちょっとだけ、バトルもありますし、終盤にかけてＳＦの色合いが濃くなります。「ＳＦを待っていたみなさんお待たせしました！それ以外のみなさん、振り落とされないでくださいね」という思いです。