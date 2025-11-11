これ1台で無双できるじゃん！

このガジェットがあふれる世界に、そんな期待感…いや！ 実力を持った充電器を、Anker（アンカー）が送り込んできました。合計最大160W出力に対応した「Anker Prime Charger（160W, 3 Ports）」です。

本日から予約販売開始で、一般販売は12月9日予定。価格は1万6990円ですが、Amazonでは初回セールとして20％割引でポチれますよ。

圧倒的なパワーをコンパクトに凝縮

この充電器、出力はすごいけど、充電器にしては高いって？ 確かに。それじゃあコイツの強さをごらんください。

見てよこの小ささ。信じられますか？ 合計最大160W充電器なんだぜ、これで。

合計最大160Wなんだぜ、これで！（大事なことなので2回目）。

ちなみに単ポートでの出力も最大140Wまで対応。いつから100W超えの充電器は、こんなサイズに収まるようになったんですかね？

さらにAnker独自のプロトコルに対応した製品同士の場合、最大150Wまで拡大できるとか。バケモンか…こいつ。

ディスプレイでの出力チェック＆充電モードの切り替え

すごいのは出力とサイズだけじゃなくて、「カスタマイズできる」充電器なんです。

タッチ式ディスプレイではリアルタイムの充電状況を確認できたり、充電モードの切り替えをサポート。さらに、充電モードはアプリでもカスタマイズできます。

たとえば固定配分モードでは、

・USB-C1（最大100W）+USB-C2（最大30W）+USB-C3（最大30W）

みたいな分配もOK。これなら、高出力ノートPC+タブレット+スマホをそれぞれ高速充電することができますね。

また、デュアルPCモードでは、

・USB-C1とC2にそれぞれ最大70Wを分配しながら、USB-C3に最大20Wを出力

なんてこともOK。顔を突き合わせて仕事する時に大活躍するので、オフィスの会議室にあると絶対便利なやつ！

こうして「ただ充電できればいい」だけじゃなくて、「こう充電したいんだ！」を叶えてくれる充電器になっています。

持ち運んでもよし、デスクに常駐させるもよし。あらゆる充電シーンで無双してくれると思いますよ。元値が高めだからこそ、安くなったチャンスを活かしたい。

