TBSで火曜午後10時から放送中のドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』。

11月11日放送の第6話で、鮎美が参加する婚活パーティーのメンバーとして、少路勇介さんと山添寛さん（相席スタート）がゲスト出演するとTBSが発表しました。

年収1000万円超えのハイスペックな男性でありながら、特殊な空間で「独特な振る舞い」をする城嶋を少路さんが演じます。

山添さんが演じる坂口は、鮎美に声をかけてくる参加者の一人。鮎美を質問攻めにしますが、彼の質問に鮎美は言葉を詰まらせてしまいます。

鮎美は、この二人との対話を通じて自分が本当に求めるものがわからなくなり…。

第6話あらすじ

ミナト（青木柚）から「結婚願望がない」と突然の別れを告げられた鮎美（夏帆）は、そのことを誰にも告げずに一人暮らしをスタートさせる。だが、気づけば二人分の食事を作ってしまうなど、ふとした時にミナトの不在を実感する。

一方、勝男（竹内涼真）は、近々鮎美を連れて結婚のあいさつをしに帰ってくると思っている父・勝（菅原大吉）に鮎美と別れたことを言い出せず、後ろめたい気持ちを抱いていた。

そんな中でも、鶏がらスープさえも自分で作り始めるなど、めきめきと料理の腕を上げる勝男。ある日、椿（中条あやみ）からのホームパーティーの誘いに、はりきって用意した小籠包を持参するのだが…。

そして同じ頃、同僚から誘われた婚活パーティーに参加した鮎美は…。

『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）を原作とするドラマ。



恋人のために手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに、次第に自分を見失ってしまった山岸鮎美を夏帆が演じ、令和の時代には少し珍しい「料理は女が作って当たり前」と思っている亭主関白思考な海老原勝男を竹内涼真が演じます。

二人は大学時代から交際し、同棲にも慣れ、順調に思えていたが…プロポーズ直後に別れてしまい…。本作は、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、二人の成長＆再生ロマンスコメディです。